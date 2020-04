Anzeige

Samstag um halb vier. Millionen von Fußballfans haben zu diesem Termin eine Verabredung. Jede Woche. Es ist die traditionelle Anstoßzeit der Bundesliga. Doch derzeit fällt die Verabredung aus, das Coronavirus ist stärker als der Ball.

Der Historiker Nils Havemann hat vor sieben Jahren ein Buch geschrieben, das so heißt: „Samstag um halb vier.“

Havemann lieferte zum 50. Geburtstag der Bundesliga eine kritische Kulturgeschichte des Betriebs. Geld spielte im Profifußball schon immer die Hauptrolle, nur die Beträge haben sich verändert. Die längst obszönen Ablösesummen und Gehälter einer Liga, die Spielerberatern alleine in der Saison 2018/19 rund 200 Millionen Euro in den Rachen warf – all das belastet schon länger unser Verhältnis zu unserem Lieblingssport.

In der Krise geht es um die wirklich wichtigen Dinge

Jetzt, in der Krise, entscheidet sich, ob der Fußball samstags um halb vier weiter eine selbstverständliche Verabredung mit uns hat. Oder nicht. In normalen Zeiten verdrängt der Trubel des Betriebs die Grundsatzfragen. Ob das Tor von Thomas Müller nun abseits war oder nicht, wird schon am nächsten Tag von der Debatte überschattet, ob am Dienstag gegen Tottenham in der Champions-League der angeschlagene Robert Lewandowski für die Bayern aufläuft.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Doch jetzt ist Krise, es geht um die wirklich wichtigen Dinge. Für den Profifußball heißt das, seine Rolle in der Gesellschaft zu überdenken. Kann es sein, dass alle anderen Sportarten wegen Corona weiter pausieren, nur der Fußball aber seine Saison zu Ende spielen darf? Zur Not vor leeren Rängen, damit rund 304 Millionen Euro an ausstehenden TV-Geldern in die Kassen der 36 deutschen Profivereine fließen?

Auch interessant: Wird das Coronavirus zum Totengräber für kleine Sportvereine in der Region?

Einigen sich Deutsche Fußball Liga und Sky?

Am 2. Mai soll Zahltag sein. Angeblich haben sich die Deutsche Fußball Liga und Rechteinhaber Sky auf einen Kompromiss geeinigt. Rollt der Rubel aber nicht, sollen 13 Vereine vor der Pleite stehen. Fußball ist auch eine große Metapher für das Leben. In den letzten Jahren war er vor allem eine für die Gier und den wirtschaftlichen Exzess. In vielen Ohren klingt es nun schäbig, wenn ein Verein wie Schalke 04 seine Dauerkartenbesitzer anbettelt, von Rückforderungen für die verbleibenden Heimspiele abzusehen.

Einen weltweiten Aufschrei gab es, als der FC Liverpool, einer der reichsten Clubs der Welt, zu Beginn der Krise Geld vom Staat beantragte. Ausgerechnet der FC Liverpool, der Sehnsuchtsclub der Fußballromantiker. Die Besitzer aus den USA haben es sich dann doch anders überlegt.

Eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft. Aus einem Schreiben

Für die deutschen Ultra-Fangruppen ist klar: Der Profifußball hat seinen Kredit verspielt. Die Ultras bezogen in der Debatte um eine mögliche Fortsetzung der Saison am Donnerstag klar Stellung: „Eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft“ heißt es in einem Schreiben, Der Profifußball sei längst krank genug und gehöre weiterhin in Quarantäne. Die Ultras halten das „Gerede von zigtausenden Jobs für einen Vorwand, weiterhin exorbitante Millioneneinkünfte für wenige extreme Profiteure zu sichern“.

Fans treibt die Sorge um die Zukunft des Vereins um

Aber nicht jeder Fan ist ein Ultra. Viele vermissen einfach nur das Spiel, sie treibt die Sorge um die Zukunft ihres Vereins um, der ihrem Leben einen Rhythmus gibt. Aber wenn die Verantwortlichen nicht aufpassen, und sich der Eindruck verstärkt, die Branche kämpfe nur um ihre Pfründe, könnte der Spitzenfußball massiv an Rückhalt in der Gesellschaft verlieren.

Wobei: Spieler verzichten auf Gehalt, spenden Geld für soziale Projekt. Klar, sie können es sich leisten. Der Sportphilosoph Gunter Gebauer aber sagt: „Der Fußball darf sich nicht als eine Sonderwelt betrachten, die abgekoppelt ist von den Notwendigkeiten und Zwängen, die überall herrschen. Gerade in diesen Zeiten sind solche Gesten enorm wichtig, damit die Kluft zwischen den Profis und der Basis des Fußballs nicht noch größer wird.“

Auch interessant: Nichts geht mehr wegen Corona: Der Sport in der Region ist erlahmt

Wird der Sport durch die Krise unwichtiger?

Reiner Calmund ist völlig unverdächtig, kapitalismuskritisch zu sein. Calmund war einst Manager von Bayer Leverkusen, er tritt im Fernsehen und der Werbung auf und er ist als Berater im Profifußball umtriebig tätig. Wenn einer die Hinterzimmer-Deals der Branche kennt, dann der joviale Calmund. Er glaubt: „Wenn irgendwann Normalität einkehrt, werden die guten Vorsätze vermutlich wieder über den Haufen geworfen. Dann gilt wieder: höher, schneller, weiter.“

Philosoph Gunter Gebauer hingegen vermutet, dass der Sport nach der Krise einen anderen Platz einnehmen wird in der Gesellschaft: „Der Sport ist wichtig für das Gemeinschaftsleben, aber man wird wieder erkennen, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt als ein Fußballspiel.“

Unser Verhältnis zum Profifußball ist über die Jahre immer zwiespältiger geworden: Wir lieben das Spiel, aber verzweifeln am Geschäft. Seit die Bundesliga aussetzen muss, zeigt die ARD im Fernsehen und auf sportschau.de alte Fußballspiele. Re-live nennt man das heutzutage. An Ostern zum Beispiel konnte man sich das WM-Endspiel von 1990 anschauen.

Deutschland gewann durch Brehmes verwandelten Elfmeter gegen Maradonas Argentinien. So ein längst gespieltes Fußballspiel erneut zu erleben, weckt Erinnerungen wie das Hören eines alten Songs. Was habe ich damals noch mal gemacht? Aber es hat auch etwas Verzweifeltes, die Essenz des Spiels ist gekillt – wir wissen wie es ausgeht.

Fußball ist eigentlich unwichtig, aber psychologisch unheimlich wichtig. Richard David Precht

Für den Kulturwissenschaftler Klaus Theweleit ist der Fußball ein „Tor zur Welt“. In seinem gleichnamigen Buch beschreibt er, wie ihm die Beschäftigung mit dem Spiel ein Leben lang immer neue Welten erschloss. Als Flüchtlingskind aus Ostpreußen hörte er die Fußballergebnisse am Radio, freute sich über Namen wie FK Pirmasens oder fragte sich, wo wohl dieses Schalke liege.

Der Fußball fasziniert so viele, weil sie in ihrer Kindheit auf dem Bolzplatz davon geträumt haben, dass ihnen irgendwann ein Traumtor in einem vollen Stadion gelingt. Wir bewundern Messi und Ronaldo, weil sie etwas können, wovon wir geträumt haben.

Richard David Precht schreibt Bücher, die zu Bestsellern werden. Eines davon heißt: „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“. Der Titel passt zu unserem Verhältnis zum Fußball. Vor kurzem saß der Philosoph in der Talkshow von Markus Lanz im ZDF.

Precht erinnert nicht nur wegen seiner langen Haare ein bisschen an Günter Netzer, er sagt ernste Sachen und scheint dabei zu schmunzeln. Precht, in Solingen geboren, mochte einst den DDR-Club Lokomotive Leipzig, weil ihm der Name gefiel. Er sagt: „Fußball ist eigentlich unwichtig, aber psychologisch unheimlich wichtig.“ Für viele besonders dann, wenn samstags um halb vier eine große Leere herrscht.