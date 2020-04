„Keinerlei Aktivitäten“ zur Feier des Ramadan in der Region Karlsruhe

Anzeige

Im Zeichen der Corona-Pandemie feiern die Muslime in Deutschland und auf der ganzen Welt ab diesem Freitag den Ramadan. Die geltenden Ausgangsbeschränkungen und Gottesdienstverbote machen das gemeinsame Beten und Fastenbrechen in den Moscheen unmöglich. Neue Formen werden daher gesucht – und gefunden.

Die Bitternis ist groß. „Das wird ein trauriger Ramadan“, hört man immer wieder, wenn man sich unter Muslimen umhört. „So einen Ramadan hatten wir noch nie.“

Nichts wird so sein, wie es in der Vergangenheit immer war, wenn an diesem Freitag der vierwöchige Fastenmonat beginnt. Denn die Corona-Pandemie mit ihren deutschlandweit geltenden Ausgangsbeschränkungen, Kontakt- und Gottesdienstverboten trifft die gläubigen Muslime schwer.

Die Moscheen und Gebetshäuser sind geschlossen

Die größeren Moscheen und kleineren Gebetshäuser sind seit Mitte März geschlossen – so wie die christlichen Kirchen und jüdischen Synagogen im ganzen Land auch. Anderslautende Berichte, die in den sozialen Medien verbreitet werden, entbehren jeder Grundlage. An vielen Türen hängen Zettel wie diese: „Verehrte Geschwister, leider müssen die Gebete aufgrund der Infektionsgefahr durch das Coronavirus ausgesetzt werden. Möge Allah die Situation zum Besseren wenden.“

Die Aktivitäten haben sich ins Internet verlagert Mesut Palanci, Dachverband der islamischen Vereine in Karlsruhe und Umgebung

Das gilt auch für die Moscheen in der Region. „Es werden in den Räumlichkeiten keinerlei Aktivitäten angeboten“, sagt Mesut Palanci vom Dachverband der islamischen Vereine in Karlsruhe und Umgebung gegenüber den BNN. „Die Aktivitäten haben sich ins Internet verlagert, so dass es entweder aufgezeichnete Predigten oder eben Livekonferenzen gibt.“

Und Ibrahim Aslandur vom Deutschsprachigen Muslimreis Karlsruhe sagt, man habe alle Gemeindemitglieder ermutigt, „ihre Häuser und Wohnungen zu kleinen Orten der Andacht und des Gebetes zu machen, um mit der engeren Familie einen segensreichen Monat zu erleben“. Koran-Lesezirkel, Vorträge und Gesprächskreise würden online stattfinden.

Nicht nur Gebets-, sondern auch Begegnungsstätte

Das aber treffe viele Gemeindemitglieder hart, schließlich sei die Moschee nicht nur eine Gebets-, sondern auch eine Begegnungsstätte, wo man sich nach dem Freitagsgebet zum gemeinsamen Teetrinken oder zum regelmäßigen Islamunterricht treffe.

Das gilt besonders für den Ramadan, für Muslime eine der fünf Säulen der Religion neben der Pilgerfahrt nach Mekka, den täglichen Gebetszeiten, dem Glaubensbekenntnis zu Allah als einzigem Gott und dem Almosengeben. Abend für Abend trifft sich die Gemeinde normalerweise in der Moschee zum Iftar, dem traditionellen Fastenbrechen.

Die Gläubigen teilen die Speisen und versorgen die Armen. Das muss in diesem Jahr ausbleiben. „Jenen Menschen können wir durch unsere Spenden unterstützen und somit zu einem unbeschwerten Fastenmonat verhelfen“, sagt Ibrahim Aslandur.

Wir sehen diesen Kampf als unsere religiöse und zugleich bürgerliche Pflicht Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland

Trotz aller Einschränkungen sind die Muslime nach den Worten von Aiman Mazyek, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, bereit, sich an die gesetzlichen Auflagen zu halten.

„So sehr uns jeder Tag ohne den Gang zur Moschee schmerzt, ist jeder dieser Tage gleichsam ein gewonnener Tag im Kampf gegen die Ausbreitung der durch das Coronavirus verursachten lebensbedrohlichen Krankheit“, schreibt er in einer Grußbotschaft. Dies sei „derzeit unsere große Prüfung, unser Djihad“, so Mazyek. „Wir sehen diesen Kampf als unsere religiöse und zugleich bürgerliche Pflicht.“

Karlsruher Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an

Das Problem ist allerdings, dass der Zentralrat nicht alle Muslime in Deutschland vertritt – und nicht für alle Gemeinden sprechen kann. Die Moscheen sind im Regelfall über unabhängige und selbstständige Vereine organisiert.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe hat aus diesem Grund bereits Kontakt mit allen ortsansässigen Moschee-Vereinen aufgenommen, „um diese hinsichtlich der aktuellen Corona-Lage zu sensibilisieren“, wie eine Sprecherin gegenüber den BNN sagt. „Es finden derzeit generell verstärkt Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung statt.“

Bei entsprechenden Anhaltspunkten oder Hinweisen würden Moscheen ebenso wie andere kirchlichen Einrichtungen in die Kontrollmaßnahmen miteinbezogen. „Im Interesse des Infektionsschutzes für alle Bürger wird ähnlich den Osterfeiertagen auch während des Ramadan die Einhaltung der Corona-Verordnung überwacht und gegen Verstöße vorgegangen.“

Die harten Einschränkungen gelten nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen muslimisch geprägten Ländern. So sind die heiligsten Stätten des Islam geschlossen und mancherorts dürfen die Gläubigen das Fasten in diesem Jahr sogar ganz ausfallen lassen.

Der Rat der Hohen Gelehrten, die höchste religiöse Instanz in Saudi-Arabien, schärfte den Gläubigen in aller Welt ein, wegen der Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Virus sei das Abstandhalten wichtiger als das Zusammensein. Das Leben anderer Menschen zu schützen, sei ein gottgefälliger Akt, betonten die Gelehrten in der Heimat der heiligsten islamischen Städte, Mekka und Medina.

Im Iran könnte das Fasten ganz ausfallen

In der Islamischen Republik Iran könnte das Fasten ganz ausfallen. Der schiitische Gottesstaat, das am schlimmsten betroffene Land des Nahen Ostens, verzeichnet nach offiziellen Angaben zwar eine leichte Entspannung der Lage.

Doch ein Bericht des Parlaments in Teheran kam vor wenigen Tagen zu dem Ergebnis, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer bei fast 10.000 liegen könnte – und damit doppelt so hoch wie in der regierungsamtlichen Bilanz ausgewiesen.

Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei, in politischen wie religiösen Fragen der mächtigste Mann im Iran, verkündete angesichts der Gefahr in einer Fatwa, einem islamischen Rechtsgutachten, das Fasten im Ramadan sei unter bestimmten Voraussetzungen verzichtbar.

Nicht alle Länder setzen auf Einschränkungen

Nicht überall beugen sich Behörden und Geistliche den Zwängen der Pandemie. Indonesien und Pakistan, die bevölkerungsreichsten Länder der islamischen Welt, wollen trotz der Corona-Gefahr im Ramadan nicht auf Traditionen verzichten.

Der indonesische Präsident Joko Widodo weigert sich bisher, den Bürgern die zum Ramadan üblichen Besuche in ihren Heimatdörfern zu verbieten. In Pakistan sollen die vor wenigen Wochen eingeführten Versammlungsverbote in den Moscheen zum Ramadan aufgehoben werden. Zwar sollen die Betenden auch im Ramadan einen Abstand von zwei Meter voneinander einhalten, doch ist unklar, wie das durchgesetzt werden kann, wenn die Moscheen grundsätzlich für alle geöffnet sind.