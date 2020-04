Anzeige

Aus der „dringenden Empfehlung“ wird eine Pflicht: Das grün-schwarze Kabinett hat am Dienstagvormittag eine Maskenpflicht für Baden-Württemberg beschlossen. Sie gilt für den öffentlichen Nahverkehr und für den Einkauf. Das müssen die Bürger nun beachten.

Von 27. April an gilt für Bürger in Baden-Württemberg im öffentlichen Nahverkehr sowie beim Einkaufen eine Maskenpflicht. Es geht nicht um medizinische Masken, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einer Pressekonferenz am Dienstagmittag erklärte. Neben Alltagsmasken seien auch ein Tuch oder ein Schal möglich.

Kretschmann: Zu wenige Menschen halten sich in der Corona-Krise an Empfehlung

Bislang gab es lediglich die „dringende Empfehlung“ der Landesregierung, im öffentlichen Nahverkehr sowie beim Einkaufen Alltagsmasken oder zumindest einen Schal oder ein Tuch vor dem Mund zu tragen. „Wir haben festgestellt, dass sich zu wenige Leute an die Empfehlung halten“, betonte Kretschmann.

Zu möglichen Strafen äußerte der Ministerpräsident: „Wir werden überlegen, ob und wie es sanktioniert wird.“ Polizisten sollten kontrollieren, im Nahverkehr auch die Bediensteten. Die Bürger, die keine Maske tragen, „werden erst einmal darauf hingewiesen“, so Kretschmann.

Immer mehr Bundesländer führen wegen Coronavirus Maskenpflicht ein

Sachsen hat bereits eine Maskenpflicht eingeführt, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern ziehen in der kommenden Woche nach. Ab Donnerstag gilt die Pflicht in Sachsen-Anhalt.

Auch Kommunen in Baden-Württemberg schreiten schon voran. Nach Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) plant auch die Stadt Tübingen die Einführung einer Maskenpflicht.

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte sich bereits am Montag klar für eine Maskenpflicht in Baden-Württemberg ausgesprochen. „Ich befürworte eine Verpflichtung zum Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen, im ÖPNV und in den Pausen auf den Schulhöfen, wenn die Schulen wieder eröffnen.“

Lucha sprach dabei ausdrücklich nicht von medizinischen Masken, sondern von der „oft selbst gemachten oder zu kaufenden normalen Schutzmaske“.

Medizinische Masken sind wegen Covid-19 teuer

Der medizinische Mundschutz ist nach Lieferengpässen in manchen Apotheken derzeit zumindest wieder vorhanden – allerdings hat er seinen Preis. Preise von 14 Euro für einen FFP2-Mundschutz mit Ventil sind dieser Tage keine Seltenheit.

„Entweder bezahlen wir einen sehr hohen Preis, oder wir bieten gar keine Masken an“, hatte Andreas Rheinländer, Geschäftsführer der L. Fiebig GmbH & Co KG, gegenüber den BNN erklärt. Es handelt sich um den regional führenden Pharma-Großhandel mit Sitz in Rheinstetten.

Unabhängig vom Beschluss des grün-schwarzen Kabinetts am Dienstag wollen sich die Regierungschefs von Bayern und Baden-Württemberg zeitnah zu einem Corona-Krisengespräch treffen.

„Ich werde diese Woche noch mich mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten, mit Distanz, aber in Ulm treffen, um die gemeinsamen Entwicklungen zu beraten“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in seiner Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Landtag in München.