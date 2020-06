Anzeige

Die Ministerpräsidenten der Länder sind am Mittwochnachmittag in Berlin zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Offen war, ob sich die Regierungschefs darauf verständigen können, ab wann Großveranstaltungen wieder zulässig sein sollen. Bisher gilt ein Verbot bis 31. August. In einem Beschlusspapier werden auch Ende Oktober oder gar Ende des Jahres ins Auge gefasst.

Bei weiterem positiven Verlauf des Infektionsgeschehens könnte nach den Ferien möglicherweise der schulische Regelbetrieb wieder aufgenommen werden ebenso wie ein möglichst vollständiger Regelbetrieb der Kinderbetreuungsangebote.

Maskenpflicht in Corona-Krise soll fortgeführt werden

In der Vorlage heißt es auch, der Mindestabstand von 1,5 Metern, verstärkte Hygiene-Maßnahmen sowie das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in bestimmten öffentlichen Bereichen, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel, hätten sich bewährt und sollten grundsätzlich fortgeführt werden.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Weiteres Thema ist eine Erhöhung des monatlichen Rundfunkbeitrags in Deutschland.

Im Anschluss treffen die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen, nach drei Monaten mit Video- und Telefonkonferenzen erstmals wieder im großen Kreis.

Am 12. März waren Merkel und die Länderchefs zum letzten Mal persönlich zusammengekommen.

dpa