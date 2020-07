Mehrwertsteuersenkung löst bei Gaggenauer Einzelhändlern keine Euphorie aus

Anzeige

Den Schlussverkauf gibt es formell nicht mehr. Nun soll es die Mehrwertsteuer richten. Bei drei Prozent weniger als sonst steht die Marge, doch lockt das die Kunden? Der Optimismus, dass dies eine durchschlagende Wirkung haben wird, ist bei Dominik Müller vom Modehaus Z.Müller eher verhalten.

„Wir setzen auf eine eigene Strategie.“ Drei Prozent-Nachlässe, die sind seinen Kunden nicht neu. „Wir haben schon lange ein Bonussystem, das bis zu drei Prozent auf die bei uns getätigten Einkäufe gewährt.“ Um jetzt jedoch einen besonderen Anreiz zu schaffen, hat man sich bei Z.Müller entschieden, Rabatt-Gutscheine auszugeben. Die gewähren sogar bis zu 20 Prozent und sind vier Wochen lang gültig. „Wir werden das Ganze beobachten und dann sehen, wie wir weiter damit umgehen.“

Im Moment geben wir 19 Prozent auf Waren, die wir reduzieren können. Michael Meurer, Citykaufhaus

Auch Michael Meurers vom Citykaufhaus setzt lieber auf eine eigene Aktion. „Im Moment geben wir 19 Prozent auf Waren, die wir reduzieren können.“ Mit dem Rotstift die Etiketten neu auszuzeichnen ist kein Thema. Das alles sei ohnedies schon ein gewaltiger Aufwand, findet er. „Das hätte man geschmeidiger regeln können.“

Arbeit bedeutet die Mehrwertsteuer auf jeden Fall, pflichtet ihm Ernst Fischer von Sport Fischer bei. Er hat eigens das Kassensystem umprogrammieren lassen, damit der Kunde beim Bezahlen in den Genuss der geringeren Mehrwertsteuer kommt. Wie und ob sich das aufs Einkaufsverhalten der Kunden auswirken wird, vermag er nur schwer einzuschätzen.

Seit 1977 ist Ernst Fischer im Beruf und mit dem Markt damit wohl vertraut. Was bei ihm gekauft wird, insbesondere zum Ferienauftakt, hängt stark vom Wetter ab. Und natürlich auch davon, wo Urlaub gemacht wird. Bleiben jetzt viele Bürger in Deutschland, dann wird ein völlig neues Outfit benötigt. Wanderschuhe etwa oder Regenschutz, ebenso Funktionskleidung ist gefragt. Ob da ein Zusammenhang zur Mehrwertsteuer herzustellen ist, erschließt sich nicht zwangsläufig.

Ich kaufe deswegen trotzdem die gleiche Menge Tomaten oder Brot. Sabine Radinkis

Wie aber sehen es denn die Kunden? Die füllten am Samstag, dem ersten mit der verringerten Mehrwertsteuer, die Gaggenauer Innenstadt, in der vor vielen Geschäften Kleiderständer mit Rabattangeboten lockten. Doch das ganz große Interesse, der Run auf Oberbekleidung im Vergleich zu Eiscreme schien eher schwach. Sabine Radinkis war vielmehr auf das Gemüse am Wochenmarkt aus. Die Frage, ob sie nun explizit nach der möglichen Preissenkung fragen werde, brachte die zweifache Mutter eher zum Schmunzeln als zum Nachdenken. Diese Idee ist für sie nicht innenstadttauglich.

Drei Prozent, das sei ein Angebot, dass es schwer hat neben all den Preisreduktionen, die gegenwärtig in den Schaufenstern auszumachen sind. Klar, beim Discounter-Einkauf, da mag sich das am Ende schon ein wenig auswirken, insbesondere wenn die Lebensmittel fürs Wochenende sich im Wagen auftürmen, meint Mareike Lehmann. Aber ob das unterm Strich der Wirtschaft einen Aufschwung beschert, wagt sie zu bezweifeln. „Ich kaufe deswegen trotzdem die gleiche Menge Tomaten oder Brot.“ Ein Neuwagen wird es angesichts der Gesamtsituation nicht geben. „Da würde man das sicherlich merken.“

Rein rechnerisch klinge die Geschichte mit der Mehrwertsteuer durchaus interessant, findet ihr Freund Adham. Doch sei er nicht für die Einkäufe zuständig und könne deshalb gar nicht so recht mitreden. Auch sei er nicht der traditionelle Shopper, der sich ob und gerne nach modischen Trends richtet. Für ihn sei das Plus im Geldbeutel am Monatsende wichtig. Für die Händler sei das aber bestimmt ein ganz schöner Hickhack, alles umzurechnen.

