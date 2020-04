Anzeige

Die Alltagsmaske hat in der Region Einzug gehalten. Sie ist Pflicht in Läden und in Bus und Bahn. Aber auch auf den Straßen sind viele Maskenträger unterwegs. Wir haben am ersten Tag der Maskenpflicht einen Leseraufruf gestartet: Wie sehen die BNN-Leser aus, wenn sie ihre Maske tragen? Die vielen Bild-Einsendungen zeigen: Viele machen aus der Maskenpflicht ihr ganz eigenes Ding.

Seit Montag, 27. April, gilt die Maskenpflicht in Baden-Württemberg. Die Meinungen der Menschen darüber gehen derweil auseinander. Während manche sie nur dort tragen, wo es Pflicht ist, sind andere nun draußen ausschließlich mit Maske unterwegs.

Wir haben uns in den verschiedenen Innenstädten der Region umgesehen und festgestellt: Die meisten Menschen ziehen mit. Einige nähen ihre Masken selbst, andere haben inzwischen eine ganze Kollektion von Masken angesammelt. Die Alltagsmaske ist manchmal ein Mode-Accessoire, hin und wieder sogar ein Statement. Wir haben unsere Leser nach Fotos von ihren Masken gefragt und zahlreiche Einsendungen erhalten.

Die schönsten Masken und ihre TrägerInnen zeigen wir in folgender Bildergalerie: