Neue Corona-Verordung: Was erlaubt ist und was nicht

Erlaubt? Nicht erlaubt? Oder noch nicht erlaubt? Wer in diesen Corona-Tagen den Über- und Durchblick behalten will, der war und ist nicht schlecht gefordert. Die neue Verordnung des Landes fasst nun Regeln zusammen und gibt sogar manch klare Antwort.

Die neuste Corona-Fassung des Landes sei nun „klar und schlank“, stellt Justiz-Minister Guido Wolf fest. In der Tat fasst die ab dem 1. Juli gültige und 21 Paragrafen umfassende Verordnung vieles kompakt zusammen.

Wichtigste Botschaften: Es wird nicht mehr zwischen Veranstaltungen im öffentlichen und nichtöffentlichen Raum unterschieden. Aber es gilt weiterhin: Abstand halten und in vielen Bereichen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ändert sich nicht?

Das Abstandsgebot von 1,5 Metern bleibt bestehen. Auch an der Maskenpflicht (ab sechs Jahren) unter anderem in Bussen und Bahnen, in Läden oder beim Friseur sowie für bestimmte Berufsgruppen ändert sich nichts.

Abstand halten – gilt das auch weiterhin an Schulen?

In diesem Punkt stiftet die Verordnung zunächst Verwirrung, da es heißt: „Die Abstandsregel gilt nicht für Schulen, Kindertagesstätten (…)“. Nach Auskunft des Kultusministeriums sei diese Formulierung schon im Vorgriff auf das neue Schuljahr gewählt worden.

In Grundschulen fällt die Abstandsregel

Bis zu den Sommerferien gilt, was in der detaillierten Schul-Verordnung steht, die ab dem 29. Juni greift: Das Abstandsgebot zwischen Schülerinnen und Schülern in der Grundschule ist dann aufgehoben, gilt in den weiterführenden Schulen jedoch weiterhin. Auch in den Kitas entfällt die Abstandsregelung unter den Kindern. Ab dem 29. Juni können ja alle Grundschüler sowie Kita-Kinder wieder regelmäßig in Schule und Kita gehen.

Wer darf sich wo mit wie vielen Personen treffen?

Künftig dürfen sich 20 Personen treffen, – und zwar egal, ob im privaten Raum oder öffentlich. Diese Grenze gilt wie schon bisher nicht, wenn nur Familien- oder Haushaltsmitglieder zusammenkommen. Zudem gilt Artikel acht des Grundgesetzes, der das Recht von Versammlungen regelt.

Welche Obergrenze gilt künftig für Veranstaltungen?

Ab August sind Veranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern erlaubt, ab 1. Juli dürfen es übergangsweise schon 250 statt der aktuell 100 sein. Diese Regelung gilt jedoch nur für Veranstaltungen eines vorab vorgelegten Programms. Besuchern müssen feste Sitzplätze zugewiesen werden.

Private Feiern: Kein Hygienekonzept nötig

Die in der Verordnung festgelegten Hygieneverordnungen müssen eingehalten, Daten der Besucher erhoben werden. Bei privaten Feiern mit bis zu 100 Personen bedarf es keines Hygienekonzeptes. Großveranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern sind derzeit bundesweit bis Ende Oktober verboten.

Was bedeutet das für Veranstalter?

Den meisten Kulturveranstaltern in der Region bringt die Erlaubnis, künftig 250 statt nur 100 Besucher zuzulassen, wenig. Denn die Abstandsregeln bleiben bestehen, und unter diesen Vorgaben können viele Veranstalter nicht einmal 100 Besucher unterbringen. Und auch wer nun etwas mehr Zuschauer begrüßen kann – finanziell rechnen sich diese Veranstaltung nicht.

Wer profitiert von den neuen Besucher-Obergrenzen zumindest ein bisschen?

Zu den Ausnahmen gehört etwa das Große Haus im Badischen Staatstheater Karlsruhe. Dort kann die Obergrenze von 250 Besuchern ab 1. Juli ausgeschöpft werden. Falls nach der Sommerpause (25. Juli bis 20. September) noch die 500-Besucher-Marke gilt, würde das für das Große Haus aber nur ein Handvoll mehr als die 250 Gäste bedeuten.

Tollhaus freut sich über „mehr Spielraum“

Ähnliches gilt für das Karlsruher Tollhaus, das maximal für etwas mehr als 300 Zuschauer Platz hätte. Dass ab Juli 250 Zuschauer zugelassen sind, „das gibt uns mehr Spielraum“, sagt Johannes Frisch vom Tollhaus. Ein Programm zusammenzustellen, das bleibe jedoch unter den gegebenen Bedingungen sehr schwierig. Zumindest etwas Zugewinn gibt es auch in Großkinos. Im Filmpalast am ZKM können künftig in zwei der zehn Säle bis zu 140 statt bislang 100 Besucher untergebracht werden.

Was ändert sich für den Einzelhandel?

Nicht viel. Die Maskenpflicht für Kunden wie Mitarbeiter bleibt bestehen. Lockerer wird es allerdings bei der Zugangsbegrenzung. Die bisherige Regel, dass pro zehn Quadratmeter nur ein Kunde den Laden betreten darf, soll laut Wirtschaftsministerium nun entfallen. Stattdessen gilt dann nur noch die generelle Abstandsregel von 1,50 Meter.

Was ist weiterhin untersagt?

Tanzveranstaltungen dürfen auch ab dem 1. Juli noch nicht stattfinden. Das heißt auch, dass Clubs und Diskotheken geschlossen bleiben. Aber, immerhin: „Das Tanzen auf einer Hochzeitsfeier ist wieder zulässig“, hält die Verordnung fest.

Der Betrieb von Bordellen und ähnlichen Einrichtungen bleibt untersagt.

Die neue Corona-Verordnung auf der Internetseite des Landes abrufbar: www.baden-wuerttemberg.de