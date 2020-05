Ruhe in der Krise: So sieht die Yoga-Szene in Karlsruhe aus

Anzeige

Yoga – machen das nicht nur esoterische Omis oder flexible Körperakrobaten? Irrtum! Neben physischen Übungen, geht es in der indischen traditionellen Lehre vor allem auch um die Sinne und den Geist des Praktizierenden. Yoga kann heute als weltumfassende Bewegung beschrieben werden, deren philosophische Schriften gerade in Krisenzeiten wieder an Aktualität gewinnen.

„Yoga, so wie ich es verstehe, ist schön undogmatisch und trotzdem ein fundiertes Übungssystem, das alle Ebenen deines Dasein anspricht und transformieren kann“, sagt Volker Linder. Er ist Inhaber der Yoga Akademie Karlsruhe und Co-Author des Buches „Yoga der Achtsamkeit. Für jedes Alter an jedem Tag“. Nach seinem Philosophie-Studium bemerkte er, dass die rein intellektuelle Suche nach der Wahrheit nicht funktioniere. Auf der Suche nach etwas, das im Spaß mache und gleichzeitig in die Tiefe gehe, stieß er auf Yoga.

Was ist eigentlich Yoga?

Yoga ist eine indische Lehre und keine Religion. Im Yoga vereinigen sich Körper und Geist der Yogis und Yoginis (Männer und Frauen, die praktizieren) auf körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene. Patanjali, der „Vater des Yoga“, verfasste das sogenannte „Yogasutra“ über die acht Glieder des Yogas. Ihm zufolge besteht Yoga aus Yamas (Regeln im Umgang miteinander), Niyamas (ethische Regeln im Umgang mit einem selbst), Asanas (Körperübungen), Pranayamas (Atemübungen), Prathyahara (Rückzug der Sinne), Dharana (Konzentration und Fokus), Dhyana (Meditation) und Samadhi (Glückseligkeit und Erleuchtung).

„Yoga ist für mich Wellness für den Kopf und aktive Physiotherapie für den Körper“, so beschreibt es Katharina Lutz, die im Mai diesen Jahres ihre eigene Yoga-Schule „Kly Yoga“ in Karlsruhe eröffnen will. Wann genau ist auch abhängig von der Corona-Verordnung. Gerade die Vielseitigkeit gefalle ihr besonders am Yoga und dass es einem gibt, was man gerade brauche. Sei es Ruhe durch Meditation und Dehnung, schweißtreibende Bewegungssequenzen oder intensive Einheiten zur Kräftigung der Muskeln. „Alle Yoga-Einheiten haben die Gemeinsamkeit, den Moment bewusst wahrzunehmen und präsent zu sein.“, findet die Yoga-Lehrerin.

Wie sieht die Yoga-Szene in Karlsruhe aus?

Als Yoga-Lehrerin Tina Kreuz der Schule „Happy-Yoga-KA“ vor vier Jahren nach Karlsruhe kam, habe sie länger nach einem passenden Kurs gesucht. Heute sei das Angebot schon fast etwas unübersichtlich, aber in Karlsruhe jedenfalls gestiegen – wie auch das allgemeine Interesse.

„Karlsruhe hat eine bunt gemischte Yoga-Landschaft.“, sagt Volker Linder. So spuckt auch eine Google-Suche nach „Yoga in Karlsruhe“ zahlreiche Treffer zu Angeboten in Karlsruhe und Umgebung aus. Sei es in Fitnessstudios, Vereinen, in klassischen Yoga-Schulen oder auch unter freiem Himmel im Sommer, wie beim Meetup „Yoga im Schlossgarten Karlsruhe“.

Wer kann Yoga praktizieren?

„Yoga kann jeder üben, der atmen kann.“ Im Gegensatz zu den Vorurteilen, man müsse schlank und gelenkig sein, um Yoga zu machen, besagt das Zitat des Gelehrten und indischen Yoga-Lehrers Krichnamacharya, wer tatsächlich Yoga machen kann: und zwar jeder! Ob dünn oder dick, krank oder gesund, alt oder jung.

„Die Vorurteile gegenüber Yoga, zum Beispiel dass nur meditiert wird oder es nur etwas für esoterische Menschen ist, werden nach und nach aufgebrochen. Ich merke auch, dass immer mehr Männer an Yoga-Stunden teilnehmen.“, so Lutz, die sich darüber freut, dass mehr Menschen die Vorteile entdecken.

Ursprung des Yoga

Die ersten wichtigen klassischen Yogaschriften stammen aus den Jahren 800 vor Christus und 200 nach Christus in Indien. „Doch praktiziert wurde Yoga schon Jahrtausende bevor es Schriften gab. Diese Lehre wurde mündlich vom Lehrer an den Schüler übermittel.“, so Natalie De Alvarez, Yogalehrerin der Yogaschule Anjali in Durlach. Sie praktiziert Yoga seit 25 Jahren und ist seit 18 Jahren als Lehrerin tätig. Durch Indien besetzende Fremdherrschaften und Kolonialmächte wurde die Yogapraxis in den Hintergrund gedrängt, doch lebte im 19. Jahrhundert wieder auf und verbreitete sich auf in den Westen. In den 1920er Jahren wurde vor allem das sogenannte Hatha-Yoga, bei dem es vor allem um die Körperübungen und Bewegungsabläufe geht, in den westlichen Ländern ausgeübt.

Wieso steigt das Interesse für Yoga?

Körperliche Beschwerden, Krankheiten, emotionale Unausgeglichenheit oder mangelnde Flexibilität – die Wege zum Yoga sind unterschiedlich und dennoch verbindet sie alle der Wunsch auf diesem Weg die eigene Lebensqualität zu steigern. So konnte auch Yoga-Lehrerin Alessa Nagy von „Yoga by Alessa“, ihr Gedankenkarussell im Kopf endlich bändigen. „Unser Leben ist heutzutage so stressig und laut – und da ist Yoga ein wundervoller Weg, um wieder zu sich selbst zu finden und zur Ruhe zu kommen.“ Es habe ihr Leben bereichert.

„Yoga hat nichts mit sportlichem Wettbewerb zu tun, sondern jeder macht für sich eigenen Erfahrungen“, so Kreuz. In ihrer zehnjährigen Erfahrung war Yoga ein treuer Begleiter und ein Weg, um Ruhe und Kraft zu tanken. „Bei Yoga komme ich mit mir selbst in Kontakt, kann meinen Körper und den Moment wahrnehmen und meinen Geist anhaften.“

Yoga in Deutschland

„In Deutschland ist der Yoga sehr körperbetont“, sagt de Alvarez. Außerdem sei auch das Lehrer-Schüler-System anders. Während Praktizierende des Westens gerne mal rumprobieren und die Lehrer wechseln, bleiben indische Yoga-Schüler bei einem Lehrer. „Dies kann der zweite oder dritte Lehrer sein, aber bei dem bleibt man. Man lernt auch über die Schriften, die mehrere tausend Jahre als sind. Denn die Körperübungen sind nur ein Achtel des Yogas.“ Im klassischen indischen Yoga würden mehr philosophische indische Schriften einbezogen als in Deutschland. De Alvarez ist sehr dankbar dafür, dass sie in Indien von den großen Lehrern, die aus der alten Tradition unterrichten, lernen durfte und darf. „Es ist wichtig, dass jeder Yogalehrer auch immer wieder Schüler ist.“

Yoga für die Gesundheit

„Stress ist eine der Hauptursachen für ein schwaches Immunsystem“, so Lutz, die davon überzeugt ist, dass Yoga zur Linderung beiträgt. Das Zusammenspiel von Atmung, Entspannung und Bewegung biete den Vorteil gegenüber anderen Sportarten. Denn, „durch die bewusste und tiefe Atmung wird mehr Sauerstoff in die Zellen transportiert, was zu einer erhöhten Nährstoffaufnahme und dem Abtransport von Schadstoffen führt.“, sagt die Yoga-Lehrerin.

„Gesundheit wird im Yoga ganzheitlich verstanden.“, erklärt Linder, der auch Yoga-Ausbilder ist. Die positiven Wirkungen von Yoga seien mittlerweile wissenschaftlich belegt. Körperlich helfe es beispielsweise bei Rücken- oder Kopfschmerzen, aber auch auf psychischer Ebene. „Der Geist wird ruhiger und ausgeglichener und oft verschwinden in der Folge Schlafstörungen, Depressionen und Ängste“, so der Karlsruher Yoga-Lehrer.

Und auch Kreuz sieht die positiven Effekte des Yogas, aber sie sagt dennoch: „Yoga sehe ich als Prävention. Wenn man wirklich krank ist, sollte man besser zum Arzt gehen.“

Kann Yoga bei Corona helfen?

In Bezug auf das Coronavirus, erzählt Nagy aus eigener Erfahrung. Sie selbst war mit Corona infiziert und weiß deshalb: „Yoga kann einer Corona-Infektion nicht vorbeugen.“ Doch es stärke die Abwehrkräfte und das Immunsystem. Außerdem komme man so stressfreier und ruhiger durch diese aufwühlenden Zeit. „Und natürlich kann Yoga helfen, um sich nach einer Infektion wieder zu erholen. Ich selbst wende verschiedene Atemtechniken an, um nach meiner Infektion schnell wieder fit zu werden.“, berichtet sie.

Wie sieht es mit Yoga-Kursen in der Corona-Zeit aus?

Yoga-Kurse bieten drei dieser fünf Yoga-Lehrer aus Karlsruhe an und die durch Linder betreuten Ausbildungen finden teilweise auch über das Internet statt. Generell ist das Angebot im Netz groß. Von kostenlosen Tutorials für private Einheiten bis hin zu gemeinsamen Yoga-Kursen ist alles dabei.

De Alvarez gesteht, dass sie Online-Kurse nur ungern mache, da die Korrektur jedes einzelnen Yoga-Schülers ein wesentlicher Bestandteil sei und online nicht möglich ist. Dennoch sieht sie an den Online-Kursen auch eine schöne Seite, denn so kann sie mit ihren Schülern in Kontakt bleiben.

Auch Lutz stand digitalen Yoga-Stunden zunächst skeptisch gegenüber, doch sie merkte: „Das Online-Angebot wird dankend angenommen und ich konnte meinen Teilnehmeranzahl sogar erweitern.“ Sie vermutet, dass die Hürde an einem Kurs teilzunehmen, für Neulinge weniger groß ist, da diese zunächst unbeobachtet üben können. „Oder vielleicht hat man jetzt mehr Zeit, um neue Hobbies auszuprobieren.“, sagt Lutz.

Was machen die Karlsruher Yoga-Lehrer während Corona?

Die Zeit nutzen alle fünf, um an sich selbst zu arbeiten. So berichtet Lutz, dass sie aktuell neue Ideen sammle und Einheiten für Anfänger drehe. Außerdem übe sie sich gerade in Geduld, was die Eröffnung ihrer Yoga-Schule angeht: „Manchmal muss man einfach seine Pläne über den Haufen werfen und darauf vertrauen, dass am Ende alles gut oder vielleicht sogar noch besser als geplant wird.“

Kreuz erzählt, dass sie selbst digital an Kursen ihres alten Yoga-Studios in Düsseldorf teilnehme und sich an dem schönen, wenn auch virtuellen, Gemeinschaftsgefühl erfreue. Sie sieht das Leben als Prozess und arbeitet ständig an sich. Deshalb empfindet sie es als spannend, diese Situation anzunehmen, um darin neue Chancen zu erkennen. Auch Linder sagt, dass die Situation ihm helfe, herauszufinden, ob er in seinem Leben tatsächlich mache, was er will. „Und wenn nicht, ist es jetzt Zeit das zu ändern.“, so der Ausbilder.

De Alvarez praktiziere täglich drei bis vier Stunden Yoga. Dabei dürfen eine Stunde Philosophie sowie Meditation nicht fehlen. In ihren Augen dürfe der Bezug zu den indischen Schriften nicht verloren gehen, da er gerade jetzt aktueller denn je ist. „Yoga sagt, dass es eine Schattenseite, aber auch Sonnenseite gibt. Die Schattenseite macht uns stärker. Yoga ist zeitlos.“ Und auch Nagy, die nach ihrer Infektion wieder zurück auf der Matte stehe, schaue optimistisch in die bevorstehende Zeit: „Es hat alles immer seine guten Seiten – und auf die sollte man sich konzentrieren.“