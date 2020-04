Anzeige

Die Corona-Krise trifft misshandelte Frauen doppelt: Im Stress und der Enge während der Ausgeh-Restriktionen kommt es häufiger zu Übergriffen. Weil aber der Mann dauernd zu Hause ist, haben die Frauen kaum Chancen, einen Hilferuf abzusetzen. Die Frauenhäuser erleben die Ruhe vor dem Sturm.

Die Zahl Schutz suchender Frauen könnte sich demnächst schlagartig erhöhen – in einer deutlichen zeitlichen Verzögerung zu den Belastungen, die das Coronavirus den Familien seit Wochen aufbürdet.

Druck in den Familien hat sich wegen Covid-19 deutlich erhöht

In den Frauenhäusern in Karlsruhe und Pforzheim geht man davon aus, dass Schul- und Kita-Schließungen, Homeoffice, Kurzarbeit, Ausgeh- und Kontakteinschränkungen den Druck in den Familien und damit auch die häusliche Gewalt gegen Frauen deutlich erhöht haben.

Hilfe suchende Frauen würden sich aber erst verzögert an die Frauenhäuser wenden.

„Mit den Männern zu Hause fällt es den Frauen derzeit noch schwer, sich nach Hilfe zu suchen“, erklärt Tanja Göldner, Leiterin des Frauenhauses in Pforzheim.

Wir erleben die Ruhe vor dem Sturm Brigitte Schäuble, Vorsitzende Frauenhaus Rastatt/Baden-Baden

„Momentan finden sie kaum Möglichkeiten, ungestört zu telefonieren, nach Hilfsmöglichkeiten zu recherchieren oder einfach die Kinder zu schnappen und weg zu gehen.“

Wenn jetzt langsam die Lockerungen greifen und die Männer wieder zur Arbeit gehen, so Göldner, rechnet sie mit einem deutlichen Anstieg der Hilfeersuchen.

Ähnlich sieht das auch eine Mitarbeiterin des Frauenhauses in Karlsruhe. „Wir vermuten, dass der Ansturm noch kommt. Schon jetzt häufen sich die Anfragen, aber im Moment ist es noch nicht so dramatisch. Das kommt noch.“

Häusliche Gewalt hat in der Corona-Krise zugenommen

Die häusliche Gewalt, so erklärt die Helferin, habe bereits zugenommen und werde noch weiter zunehmen. „Wenn aber der Mann immer zu Hause ist, dann zögern die Frauen. Es gibt einfach nicht so viele Gelegenheiten, abzuhauen.“

Wenn jetzt die Gesellschaft wieder ein wenig geöffnet werde, bliebe die Anspannung weiter da, die Gewalt gehe nicht runter. „Aber die Möglichkeiten Hilfe zu suchen und ins Frauenhaus zu gehen, werden größer.“

Schwierige Abstandsregeln in voll besetzten Frauenhäusern

Auf einen größeren Ansturm richtet man sich auch im Frauenhaus Rastatt/Baden-Baden ein. „Wir erleben jetzt die Ruhe vor dem Sturm“, sagt die Vorsitzende des dortigen Trägervereins, Brigitte Schäuble.

„Wenn der Peiniger den ganzen Tag zu Hause sitzt, kann doch keine Frau zum Hörer greifen. Aber wenn die Restriktionen gelockert werden, dann werden sich die Frauen auch wieder trauen, Hilfe zu suchen.“

Auch schon vor dem erwarteten Ansturm sind Corona-Zeiten schwer im Frauenhaus. „Es ist nicht einfach, sich in einem voll besetzten Haus aus dem Weg zu gehen und die Abstandsregeln einzuhalten“, erklärt die Karlsruher Mitarbeiterin.

„Die Frauen haben eigene Zimmer, aber Bad, Küche und Gemeinschaftsräume nutzen alle.“ Man habe zwar Zeitpläne ausgearbeitet, in denen festgelegt sei, wer wann wohin gehe. „Aber das ist schwierig umzusetzen, insbesondere wenn kleine Kinder dabei sind.“

In Pforzheim hat man wegen der Ansteckungsgefahr aufgehört, Schutzsuchende neu im Frauenhaus aufzunehmen.

„Wir haben mit der Stadt und dem Enzkreis eine Sonderregelung getroffen und können im Bedarfsfall in einem Hotel bis zu drei Zimmer mit Neuankömmlingen belegen“, so Göldner.

Ferienwohnung für Neuankömmlinge?

Nach vierzehntägiger Quarantäne könnten diese Frauen dann ins reguläre Frauenhaus wechseln und die Quarantäne-Zimmer wären wieder frei für die nächsten.“

Im Frauenhaus selbst hat man eine Etage frei geräumt, um auf Infektionen unter den bereits untergebrachten Frauen reagieren zu können. Hotelzimmer oder besser noch eine Ferienwohnung als Quarantäne-Unterkunft hält auch Brigitte Schäuble für denkbar.

„Das ist natürlich nicht unsere Wunschlösung. Denn wenn es eine Frau schafft, zu Hause auszuziehen, dann braucht sie die Unterstützung, Betreuung und Umsorgung unserer Fachkräfte. Sonst knickt sie schnell ein und geht doch wieder zurück“, so Schäuble.

In einem Notfall wie der Corona-Krise aber sei eine nicht ganz optimale Lösung natürlich besser als gar keine.

Weil die Sonderregelung mit den Hotelzimmern nur für Pforzheim und den Enzkreis gilt, kann das Pforzheimer Frauenhaus derzeit auch nur Schutzsuchende aus dem unmittelbaren Umfeld aufnehmen.

Und ob die Kapazitäten für den erwarteten Mehrbedarf ausreichen? „Keine Ahnung“, sagt Tanja Göldner. „Ob das ausreicht wissen wir nicht. Aber die Stadt wäre offen dafür, zusätzliche Hotelzimmer anzumieten.“

Freie Wohlfahrtspflege fordert Ausweichquartiere

Eine Vorgehensweise wie in Pforzheim und dem Enzkreis wünscht sich die Liga der Freien Wohlfahrtspflege Baden-Württemberg für das ganze Land. Die Frauenhäuser seien seit Jahren überbelegt und die Abstandsgebote nicht einzuhalten.

Eine Vollbelegung der Häuser sei nicht zu verantworten. Zum Erhalt von Schutzplätzen müssten Städte und Kommunen Ausweichquartiere zur Verfügung stellen.

„Unzählige Hotels, Ferienwohnungen und Tagungsstätten stehen leer, beklagen Verluste und könnten genutzt werden“, betont Ursel Wolfgramm, Vorsitzende der Liga der freien Wohlfahrtspflege für Baden-Württemberg.

Vorschläge an den Sozialminister

Die Liga habe bereits dem Ministerium für Soziales und Integration sowie den Kommunalen Landesverbänden die Problematik erläutert und Vorschläge einschließlich Berechnungen zur Finanzierung vorgelegt.

Die Antwort stehe allerdings noch aus.