Stimmen zum Konjunkturprogramm: Ein „Kraftpaket“ oder „planwirtschaftlicher Murks“

Mehrwertsteuer für sechs Monate von 19 auf 16 und von sieben auf fünf Prozent runter, 300 Euro Bonus für jedes Kind, Senkung der EEG-Umlage und Milliardenhilfen für die Kommunen sowie den Öffentlichen Personennahverkehr – das von den Spitzen der Großen Koalition geschnürte Konjunkturpaket mit einem Volumen von 130 Milliarden Euro stieß bei Politikern und Wirtschaftsvertretern im Südwesten auf überwiegend positive Resonanz.

Kritik übten die Liberalen. Und der Betriebsratschef des Daimler-Konzerns befürchtet trotz der Milliardenspritzen einen weiteren Jobabbau.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen nannte die Beschlüsse der Spitzen von Union und SPD „ambitioniert und mutig“. Es habe „wichtige Komponenten die die Wirtschaft fördern können und die Zukunft gestalten“, in sozialer Hinsicht scheine es „ausgewogen“ zu sein. Die Senkung der Mehrwertsteuer sei eine „teure Gießkanne“, über die unter anderem nun alle Autokäufe gefördert würden – auch wenn es um ältere Autos gehe. Das sehe er kritisch.

Schnelle Impulse für die Konjunktur Gunther Krichbaum, CDU-Abgeordneter (Pforzheim)

CDU- und SPD-Vertreter aus der Region loben das Konjunkturpaket

Überschwängliches Lob für ihre Spitzen gab es von Vertretern von CDU und SPD in der Region. „Das ist ein Kraftpaket für die Konjunktur und den Wirtschaftsstandort, mit dem wir unseren Wohlstand sichern, Arbeitsplätze erhalten und die Kommunen stärken“, sagte der Pforzheimer CSU-Bundestagsabgeordnete Gunther Krichbaum.

Man setze „schnelle Impulse für die Konjunktur“ und unterstütze in den kommenden drei Monaten „erneut jene Unternehmen, die besonders stark von Corona betroffen sind, wie Reisebüros, Gastronomie und Schausteller“.

Wir legen den Turbo ein Kai Whittaker, CDU-Abgeordneter (Rastatt)

In die gleiche Kerbe schlug sein Rastatter CDU-Kollege Kai Whittaker. Das Programm federe nicht nur die Auswirkungen der Corona-Pandemie so gut wie möglich ab, „sondern katapultiert Deutschland mit Investitionen in nachhaltige Technologie und Digitalisierung ins neue Jahrzehnt“, sagte er gegenüber den BNN. Ihn freue besonders, dass der Automobilbranche mit einem Zukunftsinvestitionsprogramm geholfen werde.

„Gerade bei uns in Mittelbaden mit über 30.000 Angestellten in der Automobilbranche, wo zuletzt solche Investitionen von Firmen krisenbedingt aufgeschoben wurden, ist das ein starkes Signal“, hob der Wirtschaftswissenschaftler hervor. Profitieren würden auch die Kommunen. „Wir legen den Turbo ein mit einer einheitlichen Digitalverwaltung, einem Programm für Elektro-ÖPNV und einer großen Entlastung der Kommunen bei den Sozialkosten.“

Mir fällt ein Stein vom Herzen Katja Mast, SPD-Vize-Fraktionschefin im Bundestag (Pforzheim)

Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Katja Mast nannte die Ergebnisse des Koalitionsausschusses „einmalig“. „Mir fällt ein Stein vom Herzen – das gebe ich offen zu“, sagte die Pforzheimer Sozialdemokratin. „Noch nie in meiner gesamten politischen Laufbahn hat ein Koalitionsausschuss solche umfangreichen Maßnahmen beschlossen.“ Es gehe jetzt „um das Land als Ganzes“.

Die Senkung der Mehrwertsteuer werde jeder Bürger im Geldbeutel spüren. Und bis zuletzt habe sie um den Kinderbonus gekämpft. „Einmalig 300 Euro pro Kind sind ein Betrag, der hilft. Er löst nicht alles, das ist mir klar. Aber er zeigt: Jedes Kind ist uns gleich viel wert“, so Mast.

Für den Südwesten ein Schlag in die Magengrube Michael Theurer, FDP-Landeschef und Vize-Fraktionschef im Bundestag

Bundestags-Oppositionelle üben Kritik

Massive Kritik übte dagegen die Opposition im Bundestag. „Im Windschatten der schlagzeilenträchtigen Maßnahmen segelt jede Menge planwirtschaftlicher Murks“, sagte der Chef der Südwest-FDP und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Theurer gegenüber den BNN.

„Für den Südwesten ist die geplante Anhebung der Kfz-Steuer ein Schlag in die Magengrube.“ Stattdessen sollen batteriegetriebene Elektroautos mit immer höheren Prämien „auf Teufel komm raus durchgesetzt werden, auch wenn man damit hierzulande einen Strukturbruch riskiert“.

Zu begrüßen sei allerdings, dass die seit über einem Jahr überfällige Wasserstoffstrategie nun endlich auch mit Finanzmitteln unterlegt werde. Theurers Fazit: „Insgesamt ist das Paket ein wildes Sammelsurium an unausgegorenen, planwirtschaftlichen Vorschlägen, dessen Kosten uns auf Jahre beschäftigen werden.“

Höchste Zeit, dass der Bund Mittel bereitstellt Roger Kehle, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg

Baden-württembergischer Gemeinderat begrüßt Beschlüsse

Positiv reagierte im Gegensatz dazu der baden-württembergische Gemeindetag auf die Beschlüsse der Koalitionäre, da ausdrücklich auch die Belange der Kommunen berücksichtigt und deren Forderungen aufgenommen wurden. Besonders hervorzuheben sei, dass sich der Bund dazu verpflichtet habe, die Steuerverluste der Städte und Gemeinden auszugleichen, die sowohl durch die Reduzierung der Mehrwertsteuer wie durch die Einnahmeausfälle bei der Gewerbsteuer entstehen, sagte Roger Kehle, Präsident und Hauptgeschäftsführer des kommunalen Landesverbandes mit seinen 1.064 Mitgliedsstädten und –gemeinden im Südwesten.

Sehr wichtig seien auch die Erhöhung der Regionalisierungsmittel für den öffentlichen Personennahverkehr sowie der Investitionsmittel in den Bereichen Kinderbetreuung, Ganztagesschule und Sportstättenbau. Dies habe der Gemeindetag schon seit längerem gefordert, so Kehle.

„Es ist höchste Zeit, dass der Bund dafür Mittel bereitstellt.“ Aus baden-württembergischer Sicht sei es die Regelung der Altschulden der Kommunen von dem Corona-bedingten Konjunkturprogramm zu trennen. „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.“

Besser als befürchtet, aber ohne klare Richtung Thomas Burger, Präsident des badischen Industrieverbandes wvib

Badischer Industrieverband wvib ist gespalten über Konjunkturpaket

Zwiespältig fiel das Urteil des badischen Industrieverbandes wvib aus: Das Paket sei „besser als befürchtet, aber noch immer ohne ausreichend klare Richtung“, bemängelte wvib-Präsident Thomas Burger.

Die beschlossenen Maßnahmen würden einerseits zu langsam für ein Konjunkturpaket wirken, andererseits seien sie für ein Strukturpaket zu wenig konzeptionell und kämen in jedem Fall den Steuerzahler viel zu teuer. „Als psychologisch wirksamer Konjunktur-Boost ist das befristete Absenken des Mehrwertsteuersatzes ein unerwartet gutes Signal.“

Dringend benötigte Unterstützung Martin Keppler, Hauptgeschäftsführer der IHK Nordschwarzwald (Pforzheim)

Lob gab es auch von der IHK Nordschwarzwald mit Sitz in Pforzheim. „Damit erhält die Wirtschaft die dringend benötigte Unterstützung zur Reanimierung der Konjunktur“, sagte Hauptgeschäftsführer Martin Keppler den BNN. Sowohl die Senkung der Mehrwertsteuer als auch der Kinderbonus kämen den Verbrauchern zugute und würden den finanziellen Spielraum beim Konsum erhöhen.

Wir werden Arbeitsplätze dauerhaft verlieren Michael Brecht, Chef des Daimler-Betriebsrates

Der Betriebsratschef des Daimler-Konzerns, Michael Brecht, kritisierte die einseitige Fokussierung auf Anreize für Elektrofahrzeuge. Als Folge rechne er mit einem weiteren Stellenabbau im Konzern. „Ich bin enttäuscht darüber, dass die Kaufprämie für Neufahrzeuge mit der neuesten Technologie für Verbrenner nicht kommt. Wir werden Arbeitsplätze dauerhaft verlieren.“