Wie ein Stück Stoff im Gesicht unser Verhalten ändert

„Lächle und die Welt lächelt zurück“, sagt Buddha. Doch was, wenn wir unser Lächeln verstecken müssen? Von Montag an gilt in ganz Baden-Württemberg die Maskenpflicht. Der Körpersprache-Experte Michael Hoyer ist überzeugt, dass das die Atmosphäre spürbar verändern wird.

Unser Redaktionsmitglied Sibylle Kranich sprach mit dem Kommunikationstrainer darüber, welche Signale hinter der Maske verborgen bleiben und wie wir uns vielleicht trotzdem noch freundlich begegnen können.

Herr Hoyer, Bankräuber, Diebe und Film-Bösewichte tragen Masken. Warum ist das so?

Hoyer: Natürlich, weil sie nicht erkannt werden wollen. Sie führen Böses im Schild und wollen ihre Identität deshalb verstecken. Niemand soll sie erkennen.

Eine Maske ist für uns also gleichbedeutend mit unehrlich?

Hoyer: Ja klar. Wir denken natürlich sofort, dass unser maskiertes Gegenüber etwas zu verbergen hat.

Dank Corona müssen wir uns in der Öffentlichkeit jetzt alle maskieren. Werden wir uns damit automatisch skeptischer begegnen?

Hoyer: Ich denke schon. Auch wenn wir es alle besser wissen, bin ich davon überzeugt, dass es durch die Maskenpflicht zu einer Abkühlung im zwischenmenschlichen Klima und zu einer Anonymisierung kommt.

Wie passiert das?

Hoyer: Das Gesicht eines Menschen ist für uns eine ganz wichtige Informationsquelle. Wenn Teile davon verdeckt werden, dann werden uns wichtige Informationen vorenthalten. Wir sind in unserer Wahrnehmung empfindlich eingeschränkt.

Was wird uns am meisten fehlen?

Hoyer: Ganz wichtig ist das Lächeln. Das vermittelt unheimlich viel. Sympathie, Ehrlichkeit, Offenheit und Sicherheit. Schon als Baby werden wir auf das Lächeln geeicht. Wenn ein kleines Kind weint, nähern sich die Eltern mit einem Lächeln. Das schafft Vertrauen und Nähe.

Der Mund ist überhaupt eine sehr wichtiger Signalgeber. Nicht umsonst wurde, um seine Wirkung zu unterstreichen, der Lippenstift erfunden. Auch Zähne erzählen uns ganz viel über einen Menschen. Gerade weiße Zähne vermitteln uns, dass unser Gegenüber gesund ist und ob es Biss hat – ob es sich durchsetzten kann.

Aber man kann doch auch an den Augen erkennen, ob jemand ein freundliches Gesicht macht, oder nicht.

Hoyer: Das stimmt zwar, aber da müssen wir schon etwas genauer hinsehen. Auf den ersten Blick erkennt man nicht, ob der Mensch hinter der Maske lächelt oder nicht. Außerdem gibt es verschiedene Arten von Lächeln. Ein sarkastisches ist von einem freundlichen nicht zu unterscheiden, wenn ich nur die Augen sehe.

Aber Kommunikation läuft ja zum Glück nicht nur über Aussehen und Gesicht?

Hoyer: Zum großen Teil aber doch. Die Studie des iranisch-amerikanischen Psychologen Albert Mehrabian aus den 80er Jahren legt nah, dass nur 38 Prozent des Verständnisses eines Anderen über die Sprache vonstatten geht. Viel wichtiger ist die Körpersprache und da vor allem die Mimik, die sich über das Gesicht vermittelt. Dann ist die Gestik dran und da schauen wir vor allem auf die Hände.

Auch unsere Sprache wird durch die Maske beeinflusst.

Hoyer: Allerdings. Wenn jemand durch ein Stück Stoff vor Mund und Nase spricht, dann klingt das ziemlich dumpf. Besonders schwierig wird es, wenn der Mensch hinter der Maske einen Dialekt spricht oder zu undeutlicher Aussprache neigt. Dann sind wir beim Verstehen ziemlich verloren.

Ganz besonders schwer werden es in dieser Zeit die Gehörlosen haben. Die sind ja darauf angewiesen, dass sie die Lippenbewegungen ihres Gegenübers sehen können.

Haben Sie einen Tipp, wie man sich trotz einer Maske über Mund und Nase besser verständlich machen kann?

Hoyer: Wir sollen vor allem drei Dinge beachten. Erstens: langsamer sprechen, zweitens: deutlicher sprechen und drittens akzentuierter sprechen.

Und was unsere Körpersprache angeht?

Hoyer: Auch da gibt es ein paar hilfreiche Tricks. Körpersprachliche Signale helfen dabei, eine Botschaft zu verstehen. Das sind ganz kleine Sachen: ein Nicken, wenn man etwas bejaht und ein Kopf schütteln, wenn man etwas ablehnt.

Wie kann ich trotz einer Maske mitten im Gesicht noch sympathisch rüberkommen?

Hoyer: Eine aufrechte Körperhaltung ist das A und O. Wer gerade vor einem anderen steht und offene Armbewegungen macht, der kommt besser an als einer, der mit hängenden Schultern, in sich zusammengesackt und nach unten geneigten Kopf dasteht. Wer im Gespräch öfter mal seine Handinnenflächen zeigt, wird ebenfalls als offen wahrgenommen. Allerdings sollte man es mit der Gestik auch nicht übertreiben, sonst wirkt man schnell komisch.