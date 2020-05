Wirkung der Corona-„Notbremse“ ist noch ungewiss

Anzeige

Sie wird in München und Berlin wahlweise als „Notbremse“(Söder) oder „Notfallmechanismus“ (Merkel) bezeichnet: Eine am Mittwoch zwischen Bund und Ländern abgestimmte Obergrenze von Corona-Neuinfektionen wird jetzt die Basis sein, auf der die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Epidemie schrittweise gelockert oder aber wiedereingeführt werden sollen.

Diese allgemeingültige Regel lautet: Sobald sich in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mindestens 50 neue Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ergeben, greift man zu regional begrenzten Verboten und Sondermaßnahmen zur Eindämmung der Infektion.

Umsetzung der neuen Regel ist schwierig

Die 50/7-Formel wird landauf, landab als ein gutes Beispiel gefeiert, wie man in Corona-Zeiten künftig lokal die Bevölkerung schützen kann, ohne dabei das ganze Land zu lähmen. Frei nach dem Motto: Wenn am Bodensee Corona ausbricht, müssen die Strände an der Ostsee nicht gesperrt werden. Doch die Umsetzung dieser Regel wird nicht einfach sein und detaillierte Planungen erfordern.

Der Beschluss vom 6. Mai sieht die Bundesländer in der Pflicht, im Notfall „sofort“ ihre „Beschränkungskonzepte“ umzusetzen. Die Landesgesundheitsbehörden müssen darüber das Robert Koch-Institut (RKI) informieren. Tritt ein Corona-Ausbruch lokal auf und ist er begrenzbar, reicht es aus, die Beschränkungen punktgenau anzuwenden, etwa auf eine Einrichtung. Ist aber eine Region betroffen und die Ausbreitung der Infektion nicht nachvollziehbar, wird der „Lockdown“ auf die ganze Region angewendet.

Einschränkung der Mobilität möglich

In beiden Fällen gelten die Maßnahmen solange, bis die Obergrenze mindestens eine Woche lang unterschritten wird. Wie drastisch sie sein können, wird aus dem Zusatz klar, dass die Behörden die Mobilität in den betroffenen Gebieten einschränken dürfen. Im Klartext: Niemand darf dann ohne zwingenden Grund rein oder raus. Die Voraussetzung dazu ist allerdings, dass die Covid-19-Fälle ansteigen und es „keine Gewissheit gibt, dass die Infektionsketten bereits umfassend unterbrochen werden konnten“.

Nach diesen Vorgaben will die Landesregierung in Stuttgart die aktuelle Corona-Notverordnung überarbeiten und an diesem Freitagabend verabschieden. Am Sonntag sollen die neuen Regeln dann in Kraft treten. Den Städten und Gemeinden im Südwesten bleibt somit nur wenig Zeit, um eigene Konzepte auszuarbeiten und abzustimmen, wie sie im Fall eines raschen Infektionsanstiegs reagieren.

Wer veranlasst den „Lockdown“?

Es sind noch viele Fragen offen. Etwa diese: Muss die Bevölkerung jetzt mehr getestet werden, damit die Behörden eine Überschreitung der 50/7-Grenze schnell erkennen können? Wer konkret veranlasst den lokalen „Lockdown“ – und was bedeutet das Wort „sofort“ in dem Beschluss von Bund und Ländern? Werden alle Schulen, Geschäfte und Gaststätten komplett geschlossen oder nicht?

Werden die Krankenhäuser bei Überschreiten der Obergrenze ihre Kapazitäten der freien Intensivbetten hochfahren müssen? Wie werden die Berufspendler betroffen sein? Angenommen, ein Landkreis veranlasst Corona-Sperren: Werden die Firmen ihre Mitarbeiter, die aus „sauberen“ Landkreisen anreisen, dennoch ins Homeoffice schicken müssen? Und wie verhindert man dass bei Schließungen von Geschäften in einer betroffenen Stadt die Bewohner einfach in den benachbarten Landkreis fahren, um dort einzukaufen?

Unsicherheit bei den Verwaltungen

Eine BNN-Umfrage in der Region nach Bekanntwerden der Beschlüsse zeigt eine große Unsicherheit bei den Verwaltungen. Es seien noch zu wenige Informationen aus Stuttgart verfügbar, hieß es übereinstimmend. „Wir haben keinen fertigen Plan in der Schublade“, teilte das Landratsamt des Enzkreises mit.

Die Stadt Pforzheim will sich die neuen Vorschriften des Landes „sehr genau anschauen und auswerten“. Ähnliches gilt für den Landkreis Karlsruhe. Dort findet man, dass die Absicht, Regelungen auf Grundlage des regionalen Infektionsgeschehens zu verschärfen oder zu lockern, „grundsätzlich in die richtige Richtung geht“.

Nur Greiz in Thüringen liegt über der Obergrenze

Es ist im Moment nicht damit zu rechnen, dass viele Regionen die „Notbremse“ ziehen. Denn in den meisten Landkreisen liegt die Quote bei unter 25 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Lediglich aus Greiz in Thüringen werden kritische Werte gemeldet – die Zahl beträgt dort 80,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

In Baden-Württemberg liegt der Zollernalbkreis mit 43,9 Fällen vorne, aber immer noch unterhalb der Grenze. Im BNN-Verbreitungsgebiet bewegen sich die Werte laut RKI zwischen 2,2 und 8,6 Fällen. (Stand 0 Uhr am Donnerstag)

Bei der Planung ihrer Notfallmaßnahmen können sich die Verwaltungen im Südwesten zumindest auf eine erkenntnisreiche lokale Erfahrung mit einer Corona-Vollsperrung stützen – und zwar in der Stadt Jessen im Landkreis Wittenberg (Sachsen-Anhalt). Dort wurden nach dem Auftreten Dutzender Covid-19-Fälle Ende März zwei Stadtteile mit insgesamt 8.000 Einwohnern komplett unter Quarantäne gestellt.

Einreise nur mit Ausnahmegenehmigung

Das Technische Hilfswerk (THW) errichtete Kontrollstationen auf den abgeriegelten Zugangsstraßen. Bewohner mussten in ihren Wohnungen und auf ihren Grundstücken bleiben und durften sie nur verlassen, um etwa auf dem kürzesten Weg Lebensmittel zu kaufen. Nur wer eine Ausnahmegenehmigung hatte oder nach Hause zurückkehren wollte, durfte in die Ortsteile oder heraus. Ordnungsamt und Polizei haben die Einhaltung der Maßnahmen kontrolliert.

Es waren somit wohl die drastischsten Beschränkungen in ganz Deutschland. „Das trifft die Stadt schon extrem“, sagte der Jessener Oberbürgermeister Michael Jahn (SPD). Er beschrieb die Stimmung als „überwiegend vernünftig, klug und besonnen“. Nach zwölf Tagen wurde die Quarantäne in Jessen aufgehoben, weil die Zahl der Neuinfektionen sank.