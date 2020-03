Anzeige

Der Corona-Erreger versetzt die Welt in Panik und vielleicht gibt es niemanden, der ihn so gut kennt wie Christian Drosten. Für den 48-jährigen Virologen mit dem dunklen Lockenkopf herrscht seit dem Ausbruch der Pandemie Ausnahmezustand. Und den Kampf gegen die Seuche führt er nicht nur im Labor, wo ihm die Entwicklung eines Testverfahrens gelang. Sondern auch in den Medien.

von unserem Korrespondenten Bernhard Junginger

Auf allen Kanälen ist Drosten präsent, um den Deutschen zu erklären, wie das Virus wirkt und wie sich seine Verbreitung eindämmen lässt. Mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Lothar Wieler, dem Chef des Robert-Koch-Instituts, bildet Drosten so etwas wie die Dreieinigkeit der Corona-Experten. Sein Rat ist nicht nur bei der Bundesregierung hoch geschätzt, sondern auf der ganzen Welt.

Aufgewachsen auf einem Bauernhof im Emsland

Dabei hätte Christian Drosten eigentlich einmal den elterlichen Bauernhof im kleinen Dorf Groß Hesepe im Emsland übernehmen sollen. Doch er entschied sich für die Wissenschaft. Nach dem Abitur studierte er Chemietechnik, Biologie und Humanmedizin in Münster, Dortmund und Frankfurt.

In seiner Doktorarbeit beschäftigte er sich damit, wie große Mengen von Blutspenden effektiv getestet werden können. Anschließend forschte er am Institut für Tropenmedizin in Hamburg zur Erkennung tropischer Viruserkrankungen.

Berühmt geworden durch Test für das Sars-Virus 2003

Dort begründete er seinen heutigen internationalen Ruf, als er 2003 einen Test für das neu identifizierte Sars-Virus entwickelte. Der erstmals in China aufgetretene Erreger löst eine schwere Lungenkrankheit aus und ist mit dem Corona-Virus, das die heutige Pandemie ausgelöst hat, eng verwandt.

Für seine weltweit viel beachteten Erkenntnisse erhielt Drosten 2005 das Bundesverdienstkreuz am Bande und zahlreiche weitere Auszeichnungen. Ab 2007 leitete Drosten das Institut für Virologie der Uniklinik Bonn. 2017 folgte er dem Ruf aus der Hauptstadt und wurde Direktor des Instituts für Virologie an der berühmten Universitätsklinik Charité.

Dort entwickelten Forscher unter seiner Leitung einen Test für das neuartige Coronavirus, das seit Ende 2019 in China grassierte. Bereits Mitte Januar 2020 konnte das Nachweisverfahren weltweit zur Verfügung gestellt werden. Schon während der Sars-Epidemie machte er seine Forschungsergebnisse sofort der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinde zugänglich. Das war damals keineswegs üblich.

Christian Drosten: Experten müssten schnell ihr Wissen teilen

Doch für Drosten ist Zeit bei der Bekämpfung einer Pandemie der entscheidende Faktor. Je schneller die Experten ihr Wissen teilen, desto rascher können Tests, Impfstoffe und Gegenmittel entwickelt werden. Schnell und umfassend informiert werden muss bei einer Pandemie nach Drostens Ansicht auch die Öffentlichkeit.

Denn die schnelle Ausbreitung eines Erregers lasse sich nur verhindern, wenn möglichst viele ihr Verhalten anpassen. Oberstes Ziel dabei: Verhindern, dass das Gesundheitssystem durch die schiere Menge der Fälle kollabiert.

Keine Lust, „Fernsehprofessor“ zu werden

Auch wenn Drosten nach eigenen Aussagen nichts weniger will, als zum „Fernsehprofessor“ zu werden: Zur Eindämmung der Pandemie hält er seine manchmal drastische Aufklärungsarbeit in den Medien für mindestens genauso wichtig wie seine bahnbrechenden Forschungen im Labor.