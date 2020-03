Coronavirus hat italienische Region Bergamo im Würgegriff – 1.000 Tote

Anzeige

Giorgio Gori, Bürgermeister von Bergamo, sucht ein Bild aus der Literatur, um zu beschreiben, was in seiner Stadt passiert. Bergamo sei ein Ort, der an die Beschreibung der Hölle in Dantes ‚Göttlicher Komödie‘ erinnert, sagt er. Italien hat mit rund 6.000 Coronavirus-Toten mehr Opfer als China zu beklagen. Und am schlimmsten ist die eigentlich malerische norditalienische Kleinstadt Bergamo betroffen.

von unserem Korrespondenten Thomas Migge

Hier leben etwa 110.000 Menschen im wahrsten Sinn des Wortes in Angst und Schrecken. Infiziert sind in der Provinz Bergamo mehr als 6.000 Menschen. Bis jetzt gibt es etwa 1.000 Tote. Allein am Samstag starben in der Provinz 226 Menschen. Nach Wuhan in China ist Bergamo die am meisten von der Infektion betroffenen Stadt weltweit.

Deutlich mehr Menschen an Covid-19 erkrankt als bekannt

Bürgermeister Gori befürchtet, dass, aufgrund der vorsichtigen Schätzungen von Ärzten, „mindestens vier Mal so viele Menschen erkrankt sind als uns bekannt ist“. Die Friedhöfe haben keinen Platz mehr für die vielen Verstorbenen.

Am Donnerstag begann der „Exodus der Särge“, wie die Tageszeitung „La Repubblica“ schrieb. Eine Kolonne von Militärfahrzeigen brachte neue Särge nach Bergamo und transportierte Särge mit Leichen in andere Ortschaften, wo noch Platz auf Friedhöfen ist.

Mediziner: Warnungen vor Coronavirus aus wirtschaftlichen Gründen in den Wind geschlagen

Italiens Virologen diskutieren seit Tagen fieberhaft, warum ausgerechnet die Kleinstadt so stark von der Virusinfektion betroffen ist. Für den Mediziner Silvio Garattini, Gründer des pharmazeutischen Forschungsinstituts Mario Negri in Mailand, ist einer der Hauptgründe für diese Realität der „verantwortungslose Umstand“, dass „in Bergamo zu lange wirtschaftliche Gründe im Vordergrund standen und alle Warnungen in den Wind geschlagen wurden“.

Und das, obwohl bereits Mitte Februar in der lombardischen Kleinstadt Codogno, so Garattini, „die höchste Alarmstufe ausgerufen wurde, und jeder hätte begreifen müssen, dass Bergamo das gleiche Schicksal wie Codogno ereilen könnte“.

Während in Codogno, keine 100 Kilometer von Bergamo entfernt, das öffentliche Leben radikal eingeschränkt wurde, blieben in Bergamo alle Geschäfte und Lokale geöffnet.

Zahlreiche Menschen steckten sich im Krankenhaus an

Nicht wenige Bürger der Provinz Bergamo waren am 23. Februar bei einem Fußballspiel in Mailand. Kurz darauf wurden weitere Infizierte in Bergamo gemeldet. Obwohl das Krankenhaus in Codogno nach ersten Fällen bereits am 21. Februar komplett geschlossen und desinfiziert worden war, geschah genau das nicht in Bergamo.

Tagelang kamen Hunderte von Patienten ins Krankenhaus und steckten sich reihenweise beim Personal und bei anderen Patienten an. Für einen am 21. Februar in Bergamo verstorbenen Coronavirus-Patienten wurde eine Beerdigung in einer Kirche ausgerichtet, an der Dutzende von Personen teilnahmen. Obwohl in Codogno alle diese Zusammentreffen bereits verboten waren, steckten sich bei dieser Beerdigung nachweislich viele Menschen an.

Unternehmen in der Provinz Bergamo ignorierten die Situation viel zu lange

Auch die Unternehmen der Provinz Bergamo ignorierten viel zu lange die Situation. Die Tageszeitung „La Repubblica“ zitiert Alberto Zucchi, Direktor des epidemiologischen Instituts in Bergamo, der schon Anfang Februar davor gewarnt hatte, dass die vielen lokalen Fabriken zu einer gefährlichen „Infektionsbombe“ werden könnten.

Doch die Verantwortlichen von 376 Unternehmen mit zirka 3.700 Arbeitnehmern ignorierten sämtliche Warnungen. Noch am 28. Februar verkündete der Unternehmensverband der Provinz Bergamo in einem Video mit dem Titel „Bergamo is running“, dass für Zulieferer im Ausland bestimmt war, dass „unsere Unternehmen nicht infizierend sind“.

Mediziner: Bergamo braucht ein Wunder, um Lage in den Griff zu bekommen

Die Einsicht, dass man die Lage vollkommen unterschätzt und viel zu lange ökonomische Gründe vor gesundheitspolitische gestellt habe, kam spät. Bürgermeister Gori entschuldigte sich für seine „Blindheit“. Aber die Entschuldigung kam zu spät.

„Jetzt noch zu hoffen, dass man in Bergamo die Lage in den Griff und unter Kontrolle bekommen kann, ist nur ein frommer Wunsch und, wenn kein Wunder geschieht, unmöglich“, zieht der Mediziner Garattini ein ernüchterndes Fazit. Schon jetzt werden nicht nur die Toten aus Bergamo in andere Städte gebracht, um ihre letzte Ruhe zu finden, sondern auch die Kranken.