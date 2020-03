Daimler stellt wegen der Coronakrise die Produktion in Rastatt, Gaggenau und Wörth ein

Anzeige

Der baden-württembergische Autohersteller Daimler stoppt wegen der Corona-Pandemie die Produktion in zahlreichen europäischen Werken. Aufgrund der sich zuspitzenden Lage habe sich der Konzern heute zu diesem Schritt entschieden, teilte Daimler am Dienstagnachmittag mit.

Der Großteil der Produktion sowie die Arbeit in ausgewählten Verwaltungsbereichen in Europa werde für zunächst zwei Wochen unterbrochen, heißt es in einer Pressemitteilung der Daimler AG. Der Konzern orientiere sich dabei an den Empfehlungen der internationalen, nationalen und lokalen Behörden.

Werke in Rastatt, Gaggenau und Wörth betroffen

„Die Unterbrechung betrifft europäische Pkw-, Transporter- und Nutzfahrzeug-Werke des Unternehmens und beginnt in dieser Woche“, so Daimler weiter. In Baden sind demnach die Mercedes Benz-Werke Rastatt und Gaggenau betroffen, aber auch Daimler größte Lastwagenfabrik im benachbarten Wörth.

Mehr zum Thema: Coronavirus: So sieht es bei Daimler, Bosch und Michelin mit Homeoffice aus

Ein Grund für diese Entscheidung ist dem Konzern zufolge, dass die globalen Lieferketten derzeit nicht in vollem Umfang aufrechterhalten werden können. „Gleichzeitig trägt diese Entscheidung dazu bei, Daimler auf eine Phase vorübergehend niedrigerer Nachfrage vorzubereiten und die Finanzkraft des Unternehmens zu sichern.“

Massiver Unmut in der Belegschaft

Nach Informationen unserer Zeitung gab es allerdings auch massiven Unmut innerhalb der Belegschaft, weil Poduktionsmitarbeiter trotz Ansteckungsgefahr weiterhin am Band stehen mussten, während Verwaltungsmitarbeiter ins Home-Office geschickt wurden.

Mehr zum Thema: Daimler Rastatt stellt wegen Coronavirus Mitarbeiter aus dem Elsass frei

„Überall dort, wo der Betrieb aufrechterhalten werden muss, wird das Unternehmen entsprechende Vorkehrungen zum Infektionsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen“, verspricht Daimler nun. Sollte sich die Lage entspannen, werde der Betrieb wieder vollständig aufgenommen.