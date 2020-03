Erster Coronavirus-Fall in Wörth – Kind ging in Karlsruhe zur Schule

Anzeige

Jetzt also auch in Wörth: In dem rheinland-pfälzischen Ort auf der anderen Seite des Rheins ist der erste Coronavirus-Fall offiziell bestätigt worden. Die betroffene Person und ihre Familie seien in Quarantäne, heißt es vom Landkreis. Ein Kind geht in Karlsruhe zur Schule.

Derzeit laufe die Suche nach weiteren Kontaktpersonen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreis Germersheim, in dem Wörth liegt. Weil ein Kind des Patienten die Dorschberggrundschule in Wörth besucht, wurde die am Donnerstag geschlossen. Vorsichtshalber würden nun weitere Tests bei der gesamten betroffenen Familie durchgeführt. An allen anderen Schulen im Landkreis soll der Unterricht normal stattfinden. Auch die Kitas bleiben geöffnet. Ein zweites Kind der Familie geht in Karlsruhe zur Schule. Das hiesige Gesundheitsamt sei informiert, meldet der Kreis Germersheim.

Sollten die Kinder der Familie negativ getestet werden, soll der Schulbetrieb in Wörth bald wieder normal laufen – diese Entscheidung liegt beim Amtsarzt im Landkreis Germersheim. Bislang zeigten die Kinder der betroffenen Familie keine Symptome, heißt es.

„Kein Grund zur Unruhe“

„Es war eine Frage der Zeit, dass auch im Landkreis Germersheim der Virus nachgewiesen wird. Dennoch gibt es keinen Grund zur Unruhe. Ich bitte Sie, bleiben Sie weiterhin bedacht, halten Sie sich an die Hygieneregeln und informieren Sie sich vor allem nur über zuverlässige Quellen“, appelliert der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel.

„Die Ausbreitung des Corona-Virus ist nach meiner Einschätzung nur zu verlangsamen, nicht mehr aufhaltbar“, meint der Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche. „Das ist jedoch keinerlei Grund zur Panik, für Hamsterkäufe oder anderen Unfug. Wir haben eine neue Krankheit, mit deren Existenz wir leben müssen, zumindest bis Impfstoffe dagegen entwickelt wurden.“ Ein Risiko bestehe laut des Bürgermeisters ausschließlich für Menschen mit geschädigtem Immunsystem oder bestehenden schwerwiegenden Erkrankungen. „Unser Gesundheitssystem ist darauf ausgelegt, die optimale Versorgung zu gewährleisten.“

