Erster Todesfall in Baden-Württemberg: Mann stirbt am Coronavirus

In Baden-Württemberg ist erstmals ein Mensch am Coronavirus gestorben. Es handelt sich dabei um einen 67-jährigen Mann aus dem Rems-Murr-Kreis, wie das dortige Gesundheitsamt und das Landesgesundheitsamt am Donnerstag bestätigten. Er sei vor wenigen Tagen zu Hause gestorben.

Inzwischen wurde sein Leichnam laut Mitteilung positiv auf das Coronavirus getestet. Seine 70 Jahre alte Ehefrau war nach ihrer Rückkehr aus Frankreich positiv getestet worden. Sie befindet sich in stationärer Behandlung.

Der 67-Jährige war im Februar aus dem Kongo zurückgekehrt.

Viertes Coronavirus-Todesopfer in Deutschland

Er ist der vierte Mensch, der in Deutschland am Coronavirus gestorben ist, der erste außerhalb von Nordrhein-Westfalen. Das erste Todesopfer war am Montag eine 89-jährige Frau aus Essen, das zweite ein 78-jähriger Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg. Am Mittwoch starb ein weiterer Patient aus dem Kreis Heinsberg.

Laut Robert-Koch-Institut sind aktuell 1.567 Menschen in Deutschland am Coronavirus erkrankt. Weltweit sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 120.000 Menschen infiziert. Die WHO gibt an, dass etwa 4.600 Menschen am Coronavirus gestorben sind.

mit Material von dpa