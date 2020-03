Gedanken an einen Saison-Abbruch wegen Corona sind beim KSC nicht tabu

Anzeige

Ist diese Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga angesichts der Corona-Krise noch zu retten? Oder rettet deren vorzeitiges Ende vielleicht den Tabellenvorletzten Karlsruher SC in der Spielklasse? Diese Fragen werden längst nicht mehr nur im Sinne eines Karlsruher Wunschdenkens in der hiesigen Profibranche lauter diskutiert.

Klar ist: Am Montag, wenn sich die Deutsche Fußballliga (DFL) in Frankfurt am Main zum Umgang mit der chaotischen Lage austauscht, wird ein denkbarer Abbruch des Spielbetriebs erörtert und darüber vielleicht sogar abgestimmt werden.

„Das Nachdenken darüber ist berechtigt. Mit dem Thema einer Wettbewerbsverzerrung muss sich die DFL beschäftigen, wenn einige ihre Heimspiele mit und andere ohne Zuschauer austragen“, erklärte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther gegenüber dieser Zeitung.

Am Mittwoch hatte das zuständige Ordnungs- und Bürgeramt der Stadt Karlsruhe bestätigt, dass das Heimspiel der Karlsruher am Samstag (13 Uhr) im Wildparkstadion gegen den SV Darmstadt 98 unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden wird. Das Amt folgt mit seiner Verfügung damit der dringenden Empfehlung des Gesundheitsamtes Karlsruhe, basierend auf der Weisung des Ministeriums für Soziales und Integration, Veranstaltungen mit über 1.000 Besuchern abzusagen, um zu einer verlangsamten Ausbreitung des Coronavirus beizutragen. Die am 20. März folgende Heimpartie gegen den VfL Bochum wurde noch nicht beurteilt.

Supporters: Kleine Vereine sind auf Zuschauereinnahmen angewiesen

Die „Supporters“, der Dachverband der organisierten KSC-Fanszene, forderte in einer Mitteilung eine Liga-Pause statt Spiele ohne Zuschauer.

„Kleine Vereine – wie auch unser Karlsruher Sport-Club – sind auf die Zuschauereinnahmen von Spieltag zu Spieltag angewiesen, sie sind gar teilweise existenzieller Bestandteil der Einnahmen. Viele Fans haben bereits viel Geld in Dauer- beziehungsweise Tageskarten investiert und somit auch ein Recht darauf, ihre Mannschaft im Stadion live zu sehen. Als Fans sind wir außerdem der festen Überzeugung, dass unserer Mannschaft der notwendige, laute und emotionale Rückhalt gerade im Kampf um den Klassenerhalt fehlen wird. Anderen Mannschaften im Kampf um Auf- oder Abstieg wird es ähnlich gehen“, führte die „Supporters“ aus – ganz im Sinne des Vereinspräsidenten Wellenreuther.

Wir wollen im Sinne des Fairplay, dass Nachteile vermieden werden. Ingo Wellenreuther, KSC-Präsident

Es stehe außer Frage, versichert Wellenreuther, dass auch der KSC die Saison regulär zu Ende spielen würde, auch wenn jeder weiß, dass es „für uns um alles geht“. Gerade aber deshalb stehe für ihn eines über allem: „Wir wollen im Sinne des Fairplay, dass Nachteile vermieden werden.“ Wellenreuther erwartet heiße Tage für die DFL und die Vereine, deren Interessenslagen und Ansichten natürlich eng mit ihrem sportlichen Ist-Stand verknüpft sind.

Einnahmeverluste von bis zu einer halben Million pro Spiel

Auf der anderen Seite drohen die Zuschauerausschlüsse allen Vereinen wirtschaftlich in erheblichem Maße zuzusetzen. Der KSC spricht inzwischen sogar von Einnahmeverlusten in Höhe von bis zu einer halben Million Euro pro Spiel, offenbar dabei aber die Vollauslastung von 15.000 Besuchern auf der Wildpark-Baustelle zur Grundlage nehmend.

„Da wir als Verein diese finanziellen Folgen selbst tragen müssen, würden wir uns freuen, wenn Zuschauer auf ihre Erstattung verzichten oder die Tickets vorzugsweise in Wertgutscheine umwandeln. Weiterhin bauen wir auf das Verständnis unserer Partner und Sponsoren hinsichtlich ihrer Werbe- und Hospitalityleistungen“, erklärte Geschäftsführer Michael Becker weiter.

Die Frage, welche Regelungen in Auf- und Abstiegsfragen getroffen werden könnten und was dies für die Ligeneinteilung der Saison 2020/2021 bedeuten würde, würde auch in rechtlicher Sicht interessant werden.

Erster Corona-Fall im deutschen Profifußball betrifft die Zweite Liga

Der erste bekannt gewordene Corona-Fall im deutschen Profifußball hatte am Mittwoch die Dynamik für die Frage nach dem Vorgehen in der Zweiten Liga verschärft. Timo Hübers von Hannover 96 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich seither in häuslicher Quarantäne. Der 23-Jährige hebe sich bei einer Veranstaltung in Hildesheim infiziert, Zeitpunkt und Ort seiner Ansteckung seien „exakt eingrenzbar“, hieß es in einer Erklärung seines Vereins. Hübers habe seither „keinen Kontakt zu seinen Mannschaftskollegen gehabt“.

Am 6. März stand er im Team, das mit 3:0 in Nürnberg gewann. Trotz des angeblich auszuschließenden Risikos einer Ansteckung der Berufskollegen werden alle Spieler, der komplette Trainer- und Betreuerstab von Hannover auf Corona getestet. 96 spielt am Sonntag gegen Schlusslicht Dynamo Dresden „unter Ausschluss der Öffentlichkeit“.

Ausnahmesituation wie es sie im deutschen Fußball noch nie gab

Nicht nur Helge Leonhardt, der Präsident des FC Erzgebirge Aue, denkt seither laut über das vorzeitige Saisonende nach. Er gehe auch davon aus, dass es so kommen wird. „Sobald eine Person, die regelmäßigen Kontakt mit einer Mannschaft hat, erkrankt, muss das gesamte Team für zwei Wochen unter Quarantäne“, erklärte er. Es sei sehr wahrscheinlich, dass sich Spieler anstecken, „dann brechen der ganze Spielplan und der gesamte Spielbetrieb zusammen“, so Leonhardt.

KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer wollte der DFL-Sitzung am Montag nicht vorgreifen und sich zu einem Abbruch-Szenario nicht vorschnell äußern. „Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation wie es sie im deutschen Fußball noch nie gab. Da die richtige Entscheidung zu treffen, ist schwierig. Es fällt mir derzeit noch schwer, eine Aussage zu treffen. Man tut gut daran, die weitere Entwicklung erst mal abzuwarten“, meinte er.

Mit Wehen hatte ich im Prinzip nur Geisterspiele. Marc Lorenz, KSC-Spieler

Geisterspiele? Marc Lorenz hat ein solches nie bestritten, meinte aber am Mittwoch in Erinnerung an das Zuschaueraufkommen bei einem seiner vorigen Clubs scherzhaft: „Mit Wehen hatte ich im Prinzip nur Geisterspiele.“ Nach einem Rippenbruch wird Lorenz am Samstag wieder in den Kader zurückkehren. Die ersten drei Einheiten der Woche absolvierte er ohne Probleme.

Auch Burak Camoglu trainiert wieder und scheint seine Adduktorenprobleme ausgestanden zu haben. Dagegen ist nach jüngstem Stand davon auszugehen, dass Dirk Carlson wegen seiner in der Partie gegen den 1. FC Heidenheim (1:3) erlittenen Sprunggelenkverletzung passen muss. Für ihn würde Damian Roßbach auf die linke Seite der Viererkette zurückkehren. Im Training am Mittwoch fehlten Martin Röser, Anton Fink sowie die Rekonvaleszenten Marco Djuricin und Kyoung Rok-Choi.