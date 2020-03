Kretschmann geht von weiter steigenden Coronavirus-Fallzahlen aus

Anzeige

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus wird in Baden-Württemberg trotz der drastischen Gegenmaßnahmen nach Einschätzung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zunächst weiter steigen. Die Wirkung der Maßnahmen werde sich nicht sofort in den Fallzahlen widerspiegeln, sagte Kretschmann am Dienstag bei einer Pressekonferenz der Landesregierung in Stuttgart.

Diese fand angesichts der Lage nur per Livestream stattfand. Er sprach von einer Verzögerung von zehn bis 14 Tagen.

Die Fallzahlen würden zunächst weiter hochgehen, weil erst die erfasst würden, die sich bereits vor zwei Wochen angesteckt hätten.

dpa/lsw