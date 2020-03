Pinguletta Verlag aus Keltern organisiert virtuelle Buchmesse

Anzeige

Die Absage der Leipziger Buchmesse war für kleine Verlage wie den Pinguletta Verlag in Keltern ein schwerer Schlag. Gemeinsam mit einigen Selfpublishern hat die „Bookscrew“ von Verlegerin Silke Boger jetzt eine virtuelle Buchmesse auf die Beine gestellt.

Von unserer Mitarbeiterin Susanne Roth

Etwa 600 Bücher hat Silke Boger in die Hand genommen und sorgfältig in Kartons verpackt. Dazu noch jede Menge „Goodies“. Etwa zwei Wochen vor dem Startschuss der Leipziger Buchmesse an diesem Donnerstag war damit spontan Schluss. „Ich habe schon so etwas geahnt“, sagt die Verlegerin des Pinguletta Verlags in Keltern. Kommunizieren wollte sie das aber bis zur sicheren Absage vor einer Woche nicht über ihre Social Media-Kanäle.

Mehr zum Thema: Buchbranche ohne Buchmesse: Wie geht es jetzt weiter?

Ihre Kisten stehen jetzt im Lager. Und natürlich sitzt die Enttäuschung tief, denn es ist für den kleinen Verlag die einzige Buchmesse im Jahr, die angesteuert wird. Eine wichtige Messe, bei der Silke Boger das letzte Mal mit ihrem „Zugpferd“ Mignon Kleinbek und ihren inzwischen auf eine Trilogie angewachsenen „Wintertöchtern“ vier Tage lang eine rege Fluktuation am Gemeinschaftsstand zu verzeichnen hatte.

Gemeinsam in einem Boot

Aber Kopf in den Sand stecken gilt nicht, im Gegenteil: Ihren blonden Lockenkopf sieht man jetzt eben im Internet beziehungsweise auf den sozialen Kanälen bei Facebook und Co. „Man muss jetzt das Beste draus machen“, sagt Boger und hat mit ihrem Netzwerk, das sich vor Jahren zu einer „Bookcrew“ gemausert hat, eine virtuelle Messe auf die Beine gestellt.

Es gab bisher schon „Selfpublisher“ (Selbstverleger), die sich in einem Netzwerk fanden, aber die Kombination Verlag und Selfpublisher sei einzigartig. Das bestätigt auch Selbstverlegerin Franziska Erhard aus Waldbronn, die sich im Lauf von ein paar Jahren mit ihren „romantischen Komödien“ nach eigener Aussage unter die Top 100 in Deutschland hochgeschrieben hat und es ganz selbstverständlich findet, dass man sich „gegenseitig hilft“ und ohne ausgefahrene Ellenbogen gemeinsam in einem Boot sitzt.

Influencer sind wichtig für die Buchbranche

„Ich schreibe vier Monate an einem Buch, die Leser haben das in einer Woche durch – da muss ich ja etwas empfehlen, bis mein nächstes Buch fertig ist“, erklärt sie den mittlerweile modern gewordenen Netzwerkgedanken. Und mittendrin eben Kapitänin Silke Boger, die schildert, dass man den gleichen Kraftaufwand, den man für die Vorbereitung zur Leipziger Buchmesse aufgewendet hat nun noch einmal braucht, um das Boot auf einen neuen Kurs zu bringen.

Fotos wollen gemacht sein, Texte geschrieben, Leseproben eingespielt, Gewinnaktionen müssen über die sozialen Kanäle geschaltet werden, die Autoren müssen nun online ihre „Lesungen“ machen. Und es mussten im Vorfeld auch die Influencer bedient werden: Die bekanntesten Buch-Blogger bekamen nun per Post Lesestoff und ein paar Goodys. „Die Influencer sind unglaublich wichtig für uns“, sagt Boger.

Bei aller gelenkigen Performance im Internet: den direkten Kontakt kann nichts ersetzen. Und das Hochgefühl, wenn ein Gast zu einem anderen sagt „Schau mal, das Buch kenne ich, das ist gut“, fällt so eben auch unter den Tisch. Die 750 Goody-Tüten mit Tempotaschentüchern, Kühlschrankmagneten, Einkaufstaschen müssen nun ein Jahr überstehen.