Wegen des Coronavirus dürfen Kinder in der Region momentan nicht mit ihren Freunden spielen. Auch deswegen malen sie Regenbogenbilder und hängen diese an Fenster oder Türen. Andere Kinder können die künstlerischen Werke von den Balkonen oder beim Spaziergang suchen und zählen. So wissen sie, dass ganz viele andere Kinder auch zu Hause bleiben müssen.

Angefangen mit der Aktion haben Kinder in Italien und Spanien. Die Kinder in Italien haben beispielsweise „Io non esco!“ unter ihren Regenbogen geschrieben, was übersetzt „Ich bleibe Zuhause!“ bedeutet.

Der Regenbogen und die Sonne auf dem Bild sollen Mut machen. Über den italienischen Bildern steht „Andrà tutto bene“ („Alles wird gut“).

Deutsche haben daher ein ähnliches Bild zum Ausmalen entworfen. Es wird in WhatsApp-Gruppen geteilt, in denen Eltern die Bilder ihrer Kinder posten können. Je mehr Kinder sich an der Aktion beteiligen, desto bunter macht es die Welt.

