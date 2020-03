Schulische Abschlussprüfungen in Baden-Württemberg wegen Coronavirus verlegt

Faire Bedingungen nur durch Verschiebung möglich

Deswegen habe ihr Ministerium entschieden, dass alle zentralen schulischen Abschlussprüfungen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

„Wir müssen davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler aufgrund der Schulschließungen ohne eine Verschiebung der anberaumten Prüfungstermine nicht über die nötigen Voraussetzungen für die Prüfung verfügen“, sagte die Ministerin. „Mit einem neuen Terminplan wollen wir ermöglichen, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler genügend Zeit für die Vorbereitung auf die Prüfungen haben. Unser grundlegendes Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler faire Bedingungen für ihre Abschlussprüfungen bekommen.“

Die neuen Termine im Überblick

Abiturprüfungen allgemein bildende Gymnasien:● Hauptprüfungstermine vom 18. bis zum 29. Mai 2020,

● erster Nachtermin in der Zeit vom 16. bis 26. Juni 2020,

● aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann,

● bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,

● mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.

Realschulabschlussprüfungen

● Hauptprüfungstermine vom 20. bis 28. Mai 2020,

● erster Nachtermin in der Zeit vom 16. bis 23. Juni 2020,

● aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann,

● bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,

● mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.

Werkrealschulabschlussprüfungen● Hauptprüfungstermine vom 20. bis 27. Mai 2020,

● erster Nachtermin in der Zeit vom 16. bis 22. Juni 2020,

● aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann,

● bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,

● mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.

Hauptschulabschlussprüfungen● Hauptprüfungstermine vom 16. bis 24. Juni (aktueller Stand; das Zeitfenster der drei Termine muss bei Bedarf zugunsten des Nachtermins noch verengt werden),

● erster Nachtermin 6. bis 8. Juli 2020,

● aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann,

● bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,

● mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.

Für die beruflichen Schulen (auch für die beruflichen Gymnasien und die Berufsoberschulen) werden die Termine ebenfalls so angepasst, dass alle zentralen Prüfungen erst ab 18. Mai stattfinden. Die Terminierung der Prüfungen der Berufsschulen muss noch mit den Kammern erfolgen. Den gesamten Zeitplan für die beruflichen Schulen wird das Kultusministerium, sobald die Abstimmung erfolgt ist, kommunizieren.

Bewerbung für Studiengänge und Ausbildung soll möglich bleiben

„Auch die Fristen der zulassungsbeschränkten Studiengänge und der beruflichen Ausbildung haben wir im Blick. Gemeinsam mit den anderen Kultusministern haben wir uns darüber verständigt, dass auch mit dem neuen Zeitplan für die Abschlussprüfungen eine termingerechte Bewerbung für zulassungsbeschränkte Studiengänge möglich ist. Gleiches gilt für den Zugang zur beruflichen Ausbildung“, betont Ministerin Eisenmann.

Derzeit seien noch verschiedene Details offen, sagte Eisenmann. Prüfungspläne in den einzelnen Fächern müssten etwa noch konkret ausgearbeitet werden, zudem brauche es „Lösungen für eine pragmatische Regelung“ des anstehenden Korrekturverfahrens. Das Kultusministerium will hierzu in Kürze weitere Informationen mitteilen.

Wie sah der ursprüngliche Terminplan der zentralen Abschlussprüfungen aus?

Abiturprüfungen allgemein bildende Gymnasien:8 Prüfungstermine: Beginn: 22. April

Sekundarstufe I (Realschulabschlussprüfungen, Werkrealschulabschlussprüfungen Hauptschulabschlussprüfungen)5 Prüfungstermine: Beginn: 22. April

Abiturprüfungen berufliche Gymnasien6 Prüfungstermine: Beginn: 2. April

Abschlussprüfungen Berufsoberschule4 Prüfungstermine: Beginn: 2. April

Voraussichtliche Anzahl der Prüfungsteilnehmer an den zentralen Prüfungen

Allgemein bildende Schulen● Abitur am allgemein bildenden Gymnasium: rund 30.000 Schüler

● Realschulabschlussprüfung: rund 40.000 Schüler

● Hauptschulabschlussprüfung: rund 22.000 Schüler

● Werkrealschulabschlussprüfung: rund 6.000 Schüler

Berufliche Schulen

● Abitur am beruflichen Gymnasium: rund 17.000 Schüler

● Berufsoberschule: rund 700 Schüler

● Zweijährige zur Fachschulreife führende Berufsfachschule (Mittlere Reife): rund 11.000 Schüler

● Fachhochschulreife: rund 17.000 Schüler

● Abschlussprüfungen in der dualen Ausbildung: rund 62.000 Schüler

BNN/pm