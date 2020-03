Anzeige

Sie wirken auf den ersten Blick oft schlüssig und plausibel. Verschiedene Nachrichten zum Coronavirus werden gerade von Freunden, Kollegen, Familienmitgliedern und anderen vertrauenswürdigen Quellen weitergeleitet und geteilt, was sie für viele besonders glaubwürdig macht.

Wem sind folgende Theorien und Behauptungen beim Surfen im Internet nicht schon mal begegnet: Wenn man den Atem länger als zehn Sekunden anhalten könne, ohne zu husten, sei man nicht von Sars-CoV-2 infiziert.

Mal heißt es, das Virus sei in einem Waffenlabor gezüchtet worden. Zurzeit ist aber auch eine Theorie um Umlauf, dass es in die Welt gesetzt wurde, um die Chancen von US-Präsident Donald Trump auf die Wiederwahl zu schmälern.

Andere glauben, dass Sars-CoV-2 von US-Militärs nach Wuhan gebracht wurde, um China zu schwächen. All dies ist unwahr, für die an sich abstruse Virus-Waffentheorie fehlen zudem jegliche Beweise.

Falschnachrichten, auch als Fake News bekannt, sind ein altes Phänomen. „Neu ist jedoch die rasante Geschwindigkeit, mit der sich diese Sachen im Netz verbreiten. Das macht sie viel sichtbarer aus früher“, sagt Michael Butter, Wissenschaftler an der Universität Tübingen, der das europäische Forschungsnetzwerk zur Vergleichenden Analyse von Verschwörungstheorien (Cost) koordiniert.

Fakten helfen, Zweifler zu überzeugen

Der Experte nennt geschäftliche Interessen als eine starke Triebkraft von Fake News: „Es geht aber auch oft darum, Verwirrung zu stiften und dem Gegner einen Imageschaden zuzufügen.“

Wie jetzt in der Corona-Krise würden Falschnachrichten zudem von Menschen verbreitet, die aus Überzeugung handelten, erklärt Butter. „Es ist schwer, an diese Leute heranzukommen. Sie halten noch mehr an ihren Theorien fest, wenn man sie aufklärt. Ganz anders ist es bei den vielen Zweiflern, da können die Fakten helfen.“

Auch für Fachleute, zu denen sich Journalisten zählen, ist es mitunter nicht einfach, Fake News zu entlarven. Generell sind besonders in Ausnahme- und Krisensituationen Zurückhaltung, Skepsis und gesunder Menschenverstand angebracht.

Zu kurios, um wahr zu sein

Die Nachrichtenagentur dpa schreibt dazu in ihren internen Leitlinien: „Was fast zu schön oder zu kurios klingt, um wahr zu sein, stimmt oft tatsächlich so nicht und muss daher ganz besonders penibel geprüft werden.“ Für alle Medienprofis gilt zudem ein weiterer dpa-Leitsatz: „Die Glaubwürdigkeit einer Information steigt im digitalen Zeitalter nicht mit der Zahl ihrer Verbreitungskanäle.“

Es gibt eine Reihe von Kriterien, die dabei helfen können, zu beurteilen, ob eine Nachricht vermutlich wahr ist oder nicht. Es lohnt sich zum Beispiel, die Quelle genauer anzuschauen. Verbreitet sie sonst eher seriöse Nachrichten oder nicht? In den sozialen Netzwerken kann man zudem prüfen, mit wem die Quelle vernetzt ist (Follower auf Twitter oder Freunde auf Facebook) und daraus Schlüsse ziehen.

Vieles lässt sich aus dem Stil der Nachricht und deren Kerninhalt deuten: Wirkt die Meldung reißerisch und einseitig, fehlen wichtige Informationen wie Datum oder Ort des Geschehens – und werden stattdessen „ein Freund“ oder „ein Arzt“ zitiert, die von einem Ereignis „neulich in China“ sprechen? Skepsis ist angesagt, wenn Prominente mit sehr ungewöhnlichen Äußerungen zu Wort kommen. Man sollte sich fragen: „Würde die Person in der Öffentlichkeit wirklich so reden?“

Seriöse Journalisten halten sich an die „Zwei-Quellen-Regel“

Greifen die klassischen Medien eine Sensationsnachricht nicht auf, dürfte ihr Wahrheitsgehalt gering sein. Seriöse Journalisten halten sich im Übrigen an die „Zwei-Quellen-Regel“ – das bedeutet besonders bei sensiblen Inhalten oder fälschungsanfälligen Kanälen, dass die Information mehrfach belegt werden muss.

Eine Besonderheit sind gefälschte Bilder: Mit der umgekehrten Bildersuche von Google lassen sich ähnliche Bilder im Netz anzeigen und so viele Fälschungen leicht entlarven. Wenn auch die Experten verschiedene Tricks favorisieren, in einem sind sie sich einig: Mögliche Fake News sollte man auf keinen Fall weiterverbreiten, auch wenn sie unterhaltsam sind und alle davon reden.