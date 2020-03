Coronavirus: Konzert von Max Giesinger in dm-Arena verschoben

Anzeige

Es war zu erwarten: Auch das Konzert von Max Giesinger in der dm-Arena Karlsruhe ist nun abgesagt worden. Der Auftritt war für den 20. März geplant gewesen. Alle anderen Termine der aktuellen Tournee „Die Reise“ waren wegen des Verbots von Großveranstaltungen bereits am Mittwoch verschoben worden. Die Südwestdeutsche Konzertdirektion Michael Russ GmbH teilt als Veranstalter des Konzerts mit, an einem Nachholtermin werde mit Hochdruck gearbeitet. Gekaufte Karten behalten zunächst ihre Gültigkeit.

Max Giesinger wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Ich habe mich schon unfassbar auf die Tour gefreut und finde es super schade, dass wir uns alle noch etwas gedulden müssen, bis wir uns bei den Nachholterminen wiedersehen können. Wir halten euch auf dem Laufenden!“

Max Giesinger stammt aus Region

Der Sänger ist der derzeit wohl bekannteste Popstar aus der Region. Giesinger wuchs in Rheinstetten auf. In jungen Jahren sammelte er im Karlsruher Raum Bühnenerfahrungen als Frontmann der Bud Spencer Group. Seit Jahren lebt er in Hamburg, gibt aber regelmäßig Konzerte in seiner Heimat, beispielsweise mit seinen stets lange im Voraus ausverkauften Jahresabschluss-Konzerten im Tollhaus. 2016 und 2019 stand er beim Open-Air „Das Fest“ auf der Hauptbühne.