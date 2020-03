Zahl der Corona-Toten in Baden-Württemberg nimmt weiter zu

Anzeige

In Baden-Württemberg ist erneut ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums meldete der Landkreis Göppingen den landesweit dritten Todesfall in Zusammenhang mit der Pandemie. Es handelt sich demnach um einen 1935 geborenen Mann aus dem Kreis Göppingen, der am Donnerstag positiv auf das Virus getestet worden war.

Zuvor hatte der Landkreis Esslingen den Tod eines 80 Jahre alten und vorerkrankten Rheumapatienten aus Wendlingen vermeldet. Bereits vor mehr als einer Woche war ein 67 Jahre alter Mann in Remshalden gestorben, der ebenfalls das Virus in sich trug.

Mehr zum Thema: Alle Entwicklungen zu Covid-19 in der Region im Überblick

Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg im Laufe des Freitags um mindestens 115 Fälle auf 569 Kranke. «Bei den in Baden-Württemberg bislang aufgetretenen Fällen handelt es sich fast ausschließlich um solche mit nachvollziehbaren Infektionsketten», teilte das Ministerium mit. Acht Patienten werden laut dem Landesgesundheitsamt derzeit auf Intensivstationen betreut.

Mehr zum Thema: Coronavirus: Was kann ich selbst tun und wie verhalte ich mich richtig?

dpa/lsw