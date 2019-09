Das Salve-Tor ist wieder im Karlsruher Stadtgarten

Anzeige

Mit einem freundlichen „Salve“, also wörtlich übersetzt „Seid gesund“, werden die Besucher des Karlsruher Stadtgartens künftig beim Betreten des Heckengartens empfangen. Dort prangt der lateinische Gruß nämlich unübersehbar in golden geschwungener Schrift am oberen Rand des historischen schmiedeeisernen Salve-Tors mit seinen zahlreichen kunstvoll gestalteten Ornamenten.

Gefertigt wurde der elegante Schriftzug durch den Abgleich mit alten Fotografien und der Kopie einer Konstruktionszeichnung von Martin Wilperath, denn der ursprüngliche Salve-Schriftzug wurde bereits vor über 30 Jahren von Unbekannten entwendet und ist seither verschollen.

„Ich habe in den vergangenen Monaten in einschlägigen Foren intensiv nach dem Original gesucht. Wahrscheinlich hängt es mittlerweile aber in einer WG-Küche und niemand weiß, welchen Wert dieser Schriftzug hat“, sagte der Kunstschmied aus dem rheinland-pfälzischen Altrip am Donnerstagnachmittag bei einer Feierstunde zum offiziellen Wiederaufbau des markanten Tores. Und auch das vom Offenburger Kunstschlosser Franz Karl Bühler gestaltete Paradebeispiel badischer Schmiedekunst erstrahlt dank Wilperaths handwerklichem Geschick wieder in neuem Glanz.

Fast zwei Jahre Arbeit

Fast zwei Jahre lang hat der Kunstschmied an der Wiederherstellung gearbeitet und im Rahmen seiner Abschlussarbeit als Restaurator sogar noch eine aufwändige Dokumentation über die wechselhafte Geschichte des Kunstwerks erstellt.

„Ein Großteil der Restaurierung war das Beseitigen der vermurksten Reparatur aus dem Jahr 1988“, erinnert sich Wilperath, und vor allem das Beseitigen der Feuerverzinkungen habe am Ende sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Außerdem hat Wilperath noch die Korrosionsschäden beseitigt und das schmiedeeiserne Schmuckstück durch das Anbringen von neu gestalteten Ornamenten wieder so gut wie möglich in den Originalzustand versetzt. Bühler hatte das Tor im Jahr 1888 geschmiedet und fünf Jahre später auf der Weltausstellung in Chicago ausgestellt. Die Arbeit wurde in Übersee prompt mit einer goldenen Medaille prämiert und um das Jahr 1900 in den Karlsruher Stadtgarten gebracht, wo es seit der Bundesgartenschau 1967 an seinem heutigen Standort zu finden ist.

Das Tor fristete ein Schattendasein

Allerdings fristete das Tor trotz seiner historischen Bedeutsamkeit in den vergangenen Jahrzehnten ein wahres Schattendasein und neben Rost und unsachgemäßer Restaurierung sorgte auch ein stetiger Vandalismus für Beschädigungen. Bühler selbst wurde bereits im Jahr 1940 nach mehreren Jahren in der Psychiatrie von den nationalsozialistischen Machthabern im Rahmen einer systematischen Ermordung von behinderten Menschen getötet.

Wo sind die Seitenteile?

Von den beiden Seitenteilen, die das 3,80 Meter hohe Haupttor in Chicago flankierten, fehlt nach wie vor jede Spur. Wilperath fand bei seinen intensiven Recherchen zwar heraus, dass die beiden Seitenteile irgendwann in den 1930er Jahren im Keller der heutigen Kunstakademie verstaut wurden. Dann aber verliert sich die Spur im Sande und ob sie nun irgendwo anders aufbewahrt oder – entgegen Wilperaths Annahme – doch während des Zweiten Weltkriegs eingeschmolzen wurden, ist bislang ein ungelöstes Rätsel. „Es wäre toll, wenn das Tor nun wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein rückt und die Seitenteile wieder auftauchen“, hofft Bürgermeisterin Bettina Lisbach. Schließlich sei das Salve-Tor stilprägend für die damalige Zeit gewesen und zudem ein überaus anschauliches Zeitzeugnis.

Die 50.000 Euro für die Restaurierung des Tors wurden finanziert aus dem Nachlass von Edith Ehret, die einen Teil ihres Vermögens dem Stadtgarten vermachte, und dem Elke-Grimmer-Stiftungsfonds. Am liebsten würde Wilperath die beiden fehlenden Seitenteile übrigens anhand der historischen Dokumente möglichst originalgetreu rekonstruieren. „Dieses Kunstwerk ist einfach etwas ganz besonderes“; sagt der Restaurator. Normalerweise bleibe ein Tor schließlich immer am selben Standort und werde nicht einmal um die halbe Welt gebracht.