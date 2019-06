Der Roboter als Retter in Not: Forscher loten Potenziale aus

Anzeige

Ob beim Großbrand oder bei der Wartung von Windrädern auf See – Roboter könnten Retter in Not sein. Was demnächst alles möglich sein dürfte und was zu beachten ist bei den sogenannten lernenden Systemen, darüber informieren heute Experten am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Sie stellen einen Bericht vor, der den Einsatz von Robotern in «lebensfeindlichen Umgebungen» analysiert. Dabei geht es neben Anwendungsszenarien auch um Fragen der Verantwortung, Entscheidungshoheit und Sicherheit.

Die Potenziale und Herausforderungen solcher Roboter wurden von der Plattform Lernende Systeme (PLS) erforscht, die vom Bundesforschungsministerium gefördert wird. Sie vereint Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft im Bereich Künstliche Intelligenz. dpa/lsw