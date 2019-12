Die Klima-Arena Sinsheim regt zum Zweifeln an

Anzeige

Die Klima-Arena in Sinsheim sorgt für Aha-Momente . Und das ist auch das Ziel von Dietmar Hopps neuestem Vorzeigeprojekt. „Wir orientieren uns ganz stark an den Themen, die uns alltäglich umgeben“, sagt Claudia Pfähler, Sprecherin des privaten Museums im Kraichgau. „Im Idealfall sollen die Besucher rausgehen und sagen: Ich habe einiges gelernt, was ich selbst tun kann.“

„Soll ich noch ein paar unverpackte Gurken reinlegen?“ – der neunjährige Max wartet auf das Okay seiner Mutter. Die nickt. Sofort drückt der Filius erwartungsvoll auf die Gemüsetaste. Der virtuelle Einkaufskorb im „Supermarkt“ der Klima-Arena Sinsheim ist voll. Gleich wird die Familie erfahren, ob sie umweltschonend eingekauft hat. Doch was ist das? Ein feuerrotes, wütendes Männchen erscheint auf dem Bildschirm und rügt: „Deine Wahl geht öfter auf Kosten des Klimas.“

Max kann es nicht fassen. „Oh, wieso das denn?“ „Wahrscheinlich liegt es an der Butter“, vermutet die Mutter – und klickt sich nochmal durch die Lebensmittelliste: Tatsächlich, das Päckchen Butter gehört zu den unterschätzten bösen Klima-Sündern. „Im Durchschnitt erzeugen 100 Gramm Butter in Deutschland einen Klima-Fußabdruck von 920 Gramm Kohlendioxidäquivalenten“, steht auf dem Bildschirm geschrieben.

Korrekt einkaufen ist heikel

Zum Vergleich: Für die Erzeugung und den Vertrieb von 100 Gramm Hähnchenfleisch belasten klimaschädliche Treibhausgase in der Größenordnung von 370 CO2-Äquivalenten die Bilanz, bei Soja-Grillwürstchen liegt der Wert nur bei 170. Wie aufwendig die Milchaufbereitung ist und wie viel klimaschädliches Methangas den milchliefernden Kühen entweicht, kann Mäxchen auch nachlesen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel war im Oktober eine der ersten Besucher in der neuen Klima-Arena. Noch befindet sich das Museum und sein Team in der Einspielphase. Der „Klima-Lernort“ steht in Sichtweite des Fußballstadions der TSG Hoffenheim. Beide Attraktionen verdankt Sinsheim dem Mitbegründer des Software-Hauses SAP, Dietmar Hopp.

Als der Mäzen das neue Museum plante, sprach noch niemand von Protest-Ikone Greta Thunberg. „Wenn man die Klima-Arena nicht schon vor vier, fünf Jahren angefangen hätte, müsste man sie jetzt bauen“, sagt Bernd Welz, Vorstand der Klimastiftung für Bürger, die das Haus betreibt. Auch das Gebäude selbst soll Öko-Standards setzen. Organisch ist die Form. Die Fassade: teils begrünt, überwiegend mit Solarzellen verkleidet. „Wir produzieren mehr Energie als wir selbst verbrauchen“, sagt Welz – zumindest hätten das die Ingenieure so prognostiziert.

Kritik für Parkhaus

Dass neben der Klima-Arena auch ein neues Parkhaus hochgezogen wurde, hat Hopps neuestem Projekt einiges Gemäkel eingebracht: Ob es keine innovativeren Ideen gab, als zusätzlichen Autoverkehr so deutlich einzuladen? „Wir haben die Stadtbahn vor der Haustüre, es gibt einen Bus“, beschwichtigt Welz solche Kritik, räumt aber ein: „Wir würden für die Zukunft nicht ausschließen, dass wir ein Elektro-Shuttle anbieten. Wir bleiben natürlich an dem Thema dran.“

Ist der Amazonas 2100 nur ein Rinnsal in der Steppe?

Dass die großen Befreiungsschläge noch nicht in Sicht sind, wird den Besuchern beim Rundgang durch die Klima-Arena oft deutlich. In vier Schwerpunktthemen ist die „Mitmach-Ausstellung“ unterteilt: Wohnen, Verkehr, Ernährung/Konsum, Grundlagenwissen. Und im Zentrum thront ein bläulich leuchtender „Gletscher-Eiswürfel“. Wer ihn betritt, begibt sich auf eine Zeitreise ins Jahr 2100. Ein computeranimierter Film zeigt einen Urlaubsflug ins Amazonas-Gebiet – eine Einöde.

„Der Dschungel wurde zu einer Steppe, der mächtige Fluss zu einem Rinnsal“, sagt die Stimme aus dem Hintergrund. Nur ein kleines Fleckchen Regenwald sei übrig geblieben: „Seine Wirkung als grüne Lunge kann er in dieser Größe nicht mehr entfalten.“ Wer hat da noch Lust auf Urlaub? Aber die Heimkehr ist ähnlich trist. „Bitte vergessen Sie nicht, ihre Atemschutzgeräte anzulegen“, rät die Computerstimme bei der Landung.

Erschütterndes und Verlockendes nah beieinander

Nachdenklich treten die Besucher aus dem Kino-Eiswürfel – und schlendern hinüber zu den futuristischen Auto-Modellen. Das Erschütternde und das Verlockende liegen in der Klima-Arena nah beieinander. Riesige Touch-Bildschirme verführen vor allem Jüngere zum Abruf vieler Wissenshappen. Dinos und Klima-Extreme. Vulkane und Atomkraft. Der Wirkungsgrad von Holzpelletsheizungen? Bei 90 Prozent. Ein Wäschetrockner? Bedenklich, er benötige „die drei- bis vierfache“ Strommenge der Waschmaschine.

Einige Schritte weiter malen fantastische Bilder aus, wo der Lieferverkehr der Zukunft rollen könnte: In unterirdischen Röhren. Und welcher Auto-Antrieb setzt sich wohl durch? Die ernüchternde Umweltbilanz von Elektro-Auto-Batterien, der Energiehunger der Brennstoffzellen-Technologie – die Ausstellung schürt da keine Illusionen, regt zum Zweifeln an. Die Botschaft lautet: „Eine Patentlösung gibt es nicht.“

150 Millionen Klima-Flüchtlinge bis 2050?

Draußen auf dem großen Außengelände winkt scheinbar die grüne Idylle: Streuobstwiese, Kräutergarten, Tipps für naturnahes Gärtnern. Auf dem Spielplatz hüpfen Kleinkinder herum. Doch auf der nächsten Schautafel lauert die Schicksalsfrage. „Wüste statt Wiese?“, steht da in großen Lettern. „Schon jetzt besteht fast die Hälfte der Landfläche aus Trockengebieten. Davon sind 70 Prozent von Desertifikationserscheinungen betroffen. Tendenz steigend.“ Letzteres gelte auch für Klima-Flüchtlinge: „Bis zum Jahr 2050 könnte die Zahl auf 150 Millionen steigen.“

Wer sich nun erst einmal mit Bio-Kost stärken will, kann sich im Museumscafé einen „Klima-Teller“ schmecken lassen – sofern ihm die Wandgemälde nicht den Appetit verderben: Ein feuerspeiender Vulkan und eine riesige Flutwelle brechen über die Zivilisation herein. Frisches Grün überwuchert Ruinenstädte.