Bei Temperaturen um 37 Grad haben am Sonntag tausende Besucher den Umzug auf dem Peter-und-Paul-Fest in Bretten verfolgt. Die Polizei zählte fast 20.000 Besucher. Wegen der Hitze wurde die Strecke um ein Drittel verkürzt, außerdem richtete die Feuerwehr auf den Straßen Wasserausgabestellen ein, an denen sich Besucher und Umzugsteilnehmer erfrischen konnten.

Aber auch an den Tagen davor war Einiges geboten in Bretten. Die schönsten Bilder: