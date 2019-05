Diebe stehlen vergoldete Modelleisenbahn

Anzeige

Eine vergoldete Modelleisenbahn haben Diebe aus einem Fachgeschäft in Tuttlingen gestohlen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Unbekannten in der Nacht zum Samstag in den Laden eingebrochen und hatten die mit 24 Karat vergoldete Elektro-Lokomotive im Wert von rund 1000 Euro entwendet. Es handelt sich um eine Märklin Ce 6/8 Elektromotive, die auch als „Krokodil“ bezeichnet wird.

Die Unbekannten durchwühlten den Schaufensterbereich und die Räume des Ladens. Weiterhin beschädigten sie einen Aktenkoffer. Die Polizei bat Zeugen des Einbruchs, sich zu melden.

dpa/lsw/pol/ots