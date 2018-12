Dönerspieße fallen vom Laster: Schäden an zwei Autos

Anzeige

Drei fliegende Dönerspieße haben auf einer Bundesstraße bei Freudenstadt zwei Verkehrsunfälle ausgelöst.

Die etwa 40 Kilo schweren Spieße seien in einer Kurve aus einem Transporter gefallen, teilte die Polizei am Samstag mit. Den Angaben zufolge war eine Tür des Lasters nicht richtig geschlossen. Zwei 58 und 69 Jahre alte Autofahrer hätten dem gefrorenen Rindfleisch nicht mehr ausweichen können und die Dönerklumpen überrollt. Dabei sei ein Schaden von etwa 6000 Euro entstanden.

Am Donnerstag war ein Autofahrer in Pforzheim in einen Dönerladen gekracht, weil er die Kontrolle über seinen 3er-BMW verloren hatte.

(dpa/ lsw)