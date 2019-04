Anzeige

Ein 78 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist am Dienstag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto getötet worden. Nach Polizeiangaben hatte er in Rangendingen (Zollernalbkreis) beim Einbiegen in eine Straße den Wagen eines 72-jährigen Fahrers, der Vorfahrt hatte, wohl zu spät bemerkt.

Zur genauen Klärung des Unfallgeschehens schaltete die Staatsanwaltschaft Hechingen einen Sachverständigen ein.