Ermittler aus Karlsruhe haben das Geld der Kriminellen im Visier

Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe nehmen das Vermögen von Kriminellen ins Visier. Die neu gegründete Zentralstelle zur Vermögensabschöpfung hat einen besonderen Fokus auf Kryptowährungen wie den Bitcoin.

Sie wollen die Kriminellen da treffen, wo es wehtut. Ihnen das nehmen, was sie durch illegale Geschäfte gewonnen haben: Statussymbole wie teure Autos, Immobilien, aber auch Vermögen in Form von Geld auf dem Bankkonto oder digitaler Währung im Internet.

Nachweis einer konkreten Strafttat nicht mehr notwendig

Die sogenannte Vermögensabschöpfung beschäftigt nicht nur Ermittler in Berlin, Bremen oder dem Ruhrgebiet, wo kriminelle Clans teilweise ganze Stadtviertel kontrollieren. Sondern auch die Staatsanwaltschaften in Baden-Württemberg. „Verbrechen darf sich nicht lohnen“, ist das Credo einer neuen Zentralstelle bei der Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe, die illegale Vermögen, etwa aus dem Drogenhandel, aus Diebstählen oder aus Betrugsfällen, ins Visier nimmt.

Die Anfang Juli eingerichtete Zentralstelle geht zurück auf eine Reform des Gesetzes zur Vermögensabschöpfung vor zwei Jahren. Seither müssen Ermittler nicht mehr nachweisen, dass das zu beschlagnahmende Vermögen aus einer bestimmten Straftat gewonnen wurde.

Große Fische und kleine Versicherungsbetrüger

Stattdessen reicht es aus, wenn das Gericht überzeugt ist, dass das Geld oder ein bestimmter Wertgegenstand mit dem Erlös aus irgendeiner rechtswidrigen Tat erworben wurde. Das macht es für die Ermittler einfacher, Kriminelle zu belangen – und zwar nicht nur die großen Fische aus der organisierten Kriminalität, sondern etwa auch Versicherungsbetrüger oder Diebe.

„Wir wollen in die Fläche gehen“, betont der Leitende Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft, Wolfgang Hilkert, bei einem Mediengespräch mit dem baden-württembergischen Europa- und Justizminister Guido Wolf (CDU) in Karlsruhe. Schwerpunkte, wie etwa Drogendelikte oder Rockerkriminalität, gebe es nicht. Bevorzugt sollten künftig auch kleinere Delikte, wie der Diebstahl großer Mengen von Markenkleidung, besser geahndet werden können.

Ermittlungen im Darknet

Einen Fokus hat die neue Zentralstelle in Karlsruhe dann aber doch: die Verwahrung und Verwertung illegaler virtueller Vermögenswerte. Diese entstammen meist dem sogenannten Darknet, einer Art „geheimes Internet“, das sich zu einem Umschlagplatz für Waffen oder Drogen entwickelt hat.

Bezahlt wird mit virtuellen Währungen wie Bitcoin. Diese werden in der Regel auf digitalen Konten im Netz gespeichert. Die Ermittler können sie also nicht wie Bargeld einfach beschlagnahmen.

Beeinflussen Ermittlungen den Bitcoin-Kurs?

„Die virtuelle Währung ist etwas ganz Neues für uns“, sagt Uwe Schlosser, Generalstaatsanwalt in Karlsruhe. Damit die Ermittler bei Wohnungsdurchsuchungen von Kriminellen sofort durchgreifen könnten, habe jede Staatsanwaltschaft im Südwesten eine Bitcoin-Adresse bekommen, auf die die gefundene illegale Summe überwiesen werden kann.

Später wird die virtuelle Währung „ausgecasht“, also in Euro verwandelt. Das funktioniert allerdings nur in kleinen Mengen, erklärt Schlosser, weil sonst der Kurs der Währung zu stark beeinflusst würde – was man den Staatsanwälten dann wiederum vorwerfen könnte.