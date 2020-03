Ein Land in Coronavirus-Quarantäne: So sieht das Leben aktuell in Italien aus

Anzeige

Italien ist seit Dienstag wegen des sich weiter ausbreitenden Coronavirus eine einzige Schutzzone. Nicht nur die Region Lombardei und 14 Provinzen in Nord- und Mittelalien, sondern das ganze Land mit rund 60 Millionen Menschen – mit präzisen Regeln und Verboten, die bisher nur für einen Teil Italiens galten.

Von unserem Korrespondenten Thomas Migge

Reisebeschränkungen gelten nun für ganz Italien. Die Bürger werden mit dem in Kraft getretenen neuen Dekret, einmalig nicht nur in der italienischen Geschichte, dazu aufgefordert, nur noch wenn nötig ihre Wohnungen zu verlassen. Restaurants und Bars im Land müssen um 18 Uhr schließen. Menschenansammlungen aller Art, ob in Sportstätten, Kaffeebars oder Kneipen, sind verboten und werden von der Polizei aufgelöst. Der Vatikan hat den Petersdom und Petersplatz für Besucher geschlossen.

Empfohlen wird, von Einladungen in Privatwohnungen, etwa von Freunden zum Abendessen, abzusehen. Spazieren gehen, Joggen und Hunde ausführen ist nicht verboten, doch sollte man einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einhalten. Eltern sollen ihre Kinder nicht aus dem Haus lassen. Vor Lebensmittelgeschäften bilden sich lange Schlangen, weil die Konsumenten versuchen, mindestens einen Meter voneinander Abstand zu halten.

Geld- und Haftstrafen für Infizierte außer Haus

Nur noch nichtinfizierte Personen, die nachweisen können, dass sie aus dringenden privaten und gesundheitlichen Gründen unterwegs sind oder einen anderen persönlichen Notstand nachweisen können, dürfen sich zwischen zwei Kommunen bewegen. Nachweislich infizierte Personen, die bei Reisen oder beim Spazieren gehen erwischt werden, drohen Geld- und Haftstrafen bis zu drei Monaten.

Noch bleibt der öffentliche Nah- und Fernverkehr in Betrieb, aber Giulio Gallera, Gesundheitsassessor der Lombardei, forderte am Dienstag die Regierung in Rom dazu auf, „noch einen entscheidenden Schritt weiterzugehen und Busse und Bahnen einzustellen und alle nicht wichtigen Geschäfte sowie sämtliche Fabriken und sonstige Produktionsstätten umgehend zu schließen“. Dies seien wirklich radikale Maßnahmen, „um das Allerschlimmste abzuwenden“.

Hamsterkäufe und Revolten

Gleich nach Bekanntwerden des neuen Dekrets stürmten zahllose Italiener in der Nacht auf Dienstag Supermärkte, die 24 Stunden geöffnet sind. Hamsterkäufe sind nun die Regel, denn, so Giorgia Meloni von der rechtsnationalen Partei „Fratelli d’Italia“, „wer weiß schon was im nächsten Regierungsdekret verboten wird!“.

In verschiedenen Gefängnissen Italiens brachen am Montag Revolten aus. Nachdem bekannt geworden war, dass die Besuche von Familienangehörigen drastisch eingeschränkt werden. Es kam zu Zerstörungen, zur Flucht von 20 Inhaftierten und zu zehn Toten. Selbst Linkspolitiker fordern deshalb den Einsatz des Militärs zur Einhaltung der Ruhe in Haftanstalten.

Die Regierung hat die Schutzzone für ganz Italien ausgerufen, nachdem bekannt wurde, dass die Zahl der Infizierten und Toten weiterhin ansteigt. Am Dienstag wurden rund 8.000 Infizierte sowie 340 Tote gemeldet. In den meisten Krankenhäusern stehen immer weniger Geräte zur künstlichen Beatmung für immer mehr Notfälle zur Verfügung.

In Rom, Florenz und Venedig sind nur noch wenige Touristen unterwegs. Unklar ist, wie sich Touristen, die noch in Italien sind, verhalten sollen. Ob jetzt auch sie den Reisebeschränkungen unterliegen, weiß bisher niemand. Weder die Regierung noch das Innenministerium haben sich klar dazu geäußert. Es wird damit gerechnet, dass es in den kommenden Tagen zu einem weiteren Regierungsdekret kommen könnte.