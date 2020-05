Ein Toter bei Unfall mit zwei Booten auf dem Rhein bei Brühl

Anzeige

Tragischer Unfall auf dem Rhein: Bei einem Zusammenstoß bei Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Person tödlich verunglückt. Bei der Kollision zwischen einem Sport- und einem Schlauchboot verletzte sich auch eine weitere Person schwer.

Die Boote kollidierten am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Höhe der Kollerfähre, die zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg pendelt. Die Meldung über einen Toten wurde von der Polizei zunächst zurückgenommen. Ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Germersheim bestätigte auf Anfrage am Donnerstagabend dann aber doch die traurige Nachricht. Der Tote und die schwerverletzte Person befanden sich demnach beide im Schlauchboot. Über den Gesundheitszustand der Insassen in dem Sportboot ist nichts bekannt.

Nach Medienberichten soll das Sportboot zunächst an der Kollerfähre vorbeigefahren sein und anschließend beschleunigt haben. Danach kam es offenbar zu dem Zusammenstoß. Der Polizeisprecher konnte hierzu noch keine genaueren Angaben machen.

BNN/obit