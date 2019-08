Einschulung: Land knickt im Streit um den neuen Stichtag ein

Anzeige

Im Streit um den neuen Einschulungsstichtag ist das Land Baden-Württemberg nun doch ein Stück zurückgerudert. Die geplante Vorverlegung von 30. September auf 30. Juni soll zwar kommen – aber nur schrittweise. Auf diesen Kompromiss einigte sich das Kultusministerium mit den Kommunalverbänden.

Ob dann zunächst nur die Kinder von der Schulpflicht ausgenommen werden, die im September sechs Jahre alt werden? Und in den Folgejahren dann die August- und Juli-Geborenen? „Das wäre eine Möglichkeit“, meinen der Sprecher von Kultusiministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Benjamin Lachat, Sozialdezernent des Städtetages, unisono auf BNN-Anfrage. Über die Details der Umsetzung müsse man sich noch in Ruhe einigen, erklärten sie.

Elterninitiative sammelte 21.000 Unterschriften

Vor kurzem hatten Landtag und Ministerin noch grünes Licht für die Stichtagsverschiebung gegeben. Bereits im nächsten Schuljahr 2020/21 sollte die Reform greifen. Ins Rollen kam die Debatte durch die Elterninitiative „Stoppt die Früheinschulung in Baden-Württemberg“. Sie hat mehr als 21.000 Unterschriften im Südwesten gesammelt, damit nur Kinder, die bis 30. Juni sechs Jahre alt werden, eingeschult werden müssen.

Ihr Argument: Viele Kinder, die erst im Juli, August oder September sechs Jahre alt werden, seien noch nicht schulreif und gerieten leicht in eine emotionale und schulische Überforderung. Den Kleinen und den Eltern sollte der schwierige Weg eine hochoffiziellen Zurückstellung von der Schulpflicht erspart werden. Doch nun bissen Eltern und Kultuspolitiker bei den Kommunen auf Granit: Sie fürchteten weitere Engpässe in den ohnehin personell unterbesetzten Kindergärten, wenn mehr Kinder später in die Schule kommen. Nun errangen die Kommunen einen Verhandlungserfolg.

Spiel mit „abwegigen“ Zahlen

„Auch wir halten eine zeitlich gestaffelte Stichtagsverlegung für sinnvoll“, ließ Ministerin Eisenmann per Pressestelle verbreiten. „Die Kitaträger können sich so schrittweise an die Neuerung anpassen und gleichzeitig werden wir auch dem Anliegen der Eltern und der Petition gerecht. Wir wollen diese Änderung lieber gut umsetzen als so schnell wie möglich.“ Zugleich mahnte Eisenmann einen konstruktiven Dialog zwischen Gemeinden und Eltern an. Sie warf dem Städtetag zugleich vor, er habe in der Debatte mit „abwegigen Zahlen“ hantiert. Einen Bedarf von bis zu 20.000 neuen Kindergartenplätzen hatte der Städtetag ins Gespräch gebracht.