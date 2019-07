Gewissheit über Gebäude des Karlsruher Landratsamtes zum Jahresende?

Anzeige

Die Zukunft des Karlsruher Landratsamtes bleibt vorläufig ungewiss. Der Landkreis würde das Gebäude gern abreißen. Die Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Stadtbild indes hat im Dezember 2018 eine Petition zum Schutz des Gebäudes eingereicht. Aus ihren Reihen wird nun von einer „ungewöhnlich langen“ Bearbeitungszeit gesprochen.

Um was geht es: Der Landkreis will seinen Sitz, das stadtbildprägende ehemalige Badenwerk-Hochhaus am Ettlinger Tor in Karlsruhe abreißen, wenn er direkt daneben ein neues Hochhaus gebaut hat. 2025 soll dieses nach den bisherigen Plänen stehen. Umstritten ist das Ganze wegen des Denkmalschutzes, der seit 2012 auf dem Komplex liegt.

Denkmaleigenschaften nicht zu erhalten?

Verkürzt ausgedrückt, ist aus Sicht des Landratsamt die dringend notwendige Sanierung so aufwendig, dass im Ergebnis die Denkmaleigenschaften wohl nicht zu erhalten sind. Das sehe – ebenfalls verkürzt – das Landesdenkmalamt so. Der Kreistag hat deshalb im November Abriss und Neubau der Gebäude für rund 100 Millionen Euro zugestimmt.

Das finden nicht alle gut. Die Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Stadtbild will mit ihrer Petition erreichen, dass der Landtagsausschuss im Entscheidungsprozess für Transparenz sorgen und den Schutz des Gebäudes geltend machen soll.

„Ungewöhnlich lange“ Bearbeitungszeit?

Doch die Petition kommt nicht voran. Der Karlsruher Grünen-Abgeordnete Alexander Salomon ist Mitglied des Petitionsausschusses und berichtet, dass laut Geschäftsordnung „die Regierung die Stellungnahme zu Petitionen, um die sie der Petitionsausschuss ersucht, innerhalb von zwei Monaten abgibt“. Ausnahmen gibt es. Salomon sagt weiter, nach seiner Beobachtung handele es sich beim Thema „Hochhaus Landratsamt“ um einen ungewöhnlich langen Bearbeitungszeitraum für eine vom federführenden Ministerium geforderte Stellungnahme zu einer Petition.

Wie sind die Zeitabläufe? Kurz vor Weihnachten hat der Landtag der Arbeitsgemeinschaft den Eingang der Petition bestätigt. Nach dem Jahreswechsel gingen bei der Stadt die Unterlagen ein – sowohl hinsichtlich der Petition als auch seitens des Landkreises, der laut Stadtverwaltung den Abbruch des Hochhauses beantragt hat (mit „neun Leitz-Ordnern“, lässt die Stadt Karlsruhe wissen). Der geplante Abbruch ist Gegenstand der Petition. Zu dieser erarbeitet der Ausschuss eine Beschlussempfehlung für den Landtag, der danach entscheidet.

Zwischenbericht kommt diese Woche

Das Wirtschaftsministerium hat die Stadt, die mehrfach von den Plänen des Landratsamtes betroffen ist (Planungshoheit, Denkmalschutz, Baurecht), zu Jahresbeginn um eine Stellungnahme gebeten. Die ist in Arbeit. In dieser Woche soll es einen Zwischenbericht geben. „Zum Verfahrensstand, keine inhaltliche Bewertung“, teilt die Stadt Karlsruhe mit.

In der Sommerpause soll eine Abstimmung mit dem Landratsamt erfolgen. Ein Termin für die abschließende Stellungnahme wurde nicht benannt. In jedem Fall sollen, so hatte das Rathaus schon im Frühjahr bekundet, seitens der Stadt keine rechtlich bindenden Entscheidungen getroffen werden, bevor nicht über die Petition entschieden ist.

Bevor das geschieht, kann sich auch der Petitionsausschuss, der erst nach den Sommerferien wieder zusammentritt, auch eigene Informationen beschaffen oder einen Vor-Ort-Termin anberaumen. Das alles kostet Zeit.

Vorarbeiten zum Auszug laufen

Seitens des Landratsamtes laufen dort schon die konzeptionellen Vorarbeiten zum teilweisen Auszug von Ämtern aus dem Langbau des Gebäudeensembles am Ettlinger Tor. Zudem beschäftige man sich mit dem „Büro der Zukunft“, um für den Architektenwettbewerb, der sich an das städtebauliche Verfahren zur Neubebauung des Geländes anschließt, Vorgaben machen zu können. Das teilt der Landkreis mit, der ansonsten auf die Zuständigkeit der Stadt verweist.