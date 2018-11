Erdmännchen-Nachwuchs erkundet die Wilhelma

Anzeige

Sieben Wochen nach ihrer Geburt haben sich in der Stuttgarter Wilhelma drei Erdmännchen-Junge aus ihrer Kinderstube getraut. Besucher könnten die Drillinge seit kurzem regelmäßig bei ihren Erkundungsgängen durch die Savannenlandschaft des Zoologisch-Botanischen Gartens beobachten, teilte die Wilhelma am Donnerstag mit. Die ersten Wochen hatten die neugeborenen südafrikanischen Schleichkatzen demnach in einer beheizten Höhle verbracht, in der sie geboren wurden. Die Drei sind bereits der zweite Nachwuchs für die Familie in diesem Jahr, die nun schon 15 Tiere zählt.

(dpa/lsw)