Ermahnter Richter verliert vor dem BGH und will weiterziehen

Richter Thomas Schulte-Kellinghaus durfte ermahnt werden, Fälle rascher abzuarbeiten. Das bestätigte der Bundesgerichtshof am Dienstag. Für den 65-Jährigen geht der jahrelange Streit weiter – er möchte Verfassungsbeschwerde einreichen. Doch die Zeit könnte knapp werden.

Nach der Verhandlung steht Thomas Schulte-Kellinghaus mitten im Sitzungssaal E101, die Hände in die Hüften gestemmt. Der Richter, an diesem Dienstag war er Antragsteller vor dem Bundesgerichtshof, wirkt erleichtert. „Ich sehe die Dinge wesentlich gelassener als in früheren Verfahren“, sagt der 65-Jährige dann.

Eigentlich hat er verloren: Der BGH bestätigte am Dienstag vorherige Instanzen. Demnach durfte Schulte-Kellinghaus 2012 von seiner Chefin ermahnt werden, am Oberlandesgericht mehr Fälle abzuarbeiten. Doch der Richter kann lächeln: Für ihn heißt das nun, dass der Weg frei ist für eine Verfassungsbeschwerde.

Vorsitzende Richterin sieht „Spannungsfeld“

Seit über acht Jahren kämpft er gegen die Ermahnung seiner damaligen Chefin an. Da er am Oberlandesgericht Karlsruhe etwa ein Drittel weniger Fälle als seine Kollegen erledigte, erhielt er 2011 so etwas wie eine Abmahnung und die Aufforderung, mehr Fälle abzuschließen. Darin sieht Schulte-Kellinghaus einen Eingriff in seine richterliche Unabhängigkeit.

Die solle es in seiner restlichen Amtszeit nicht mehr geben, sagte er am Dienstag. „Und das Verfahren wird von allen Justizministern und OLG-Präsidenten des Landes beobachtet.“

Die Vorsitzende Richterin Barbara Mayen erklärte: „Es gibt ein Spannungsfeld.“ Generell dürften auch Richter ermahnt werden. Aber: „Das findet seine Grenzen dort, wo die Unabhängigkeit eines Richters beeinträchtigt werden würde.“

„Wenn mir etwas auffällt, muss ich dem nachgehen“

Der BGH zweifelte die vorherige Feststellung des Dienstgerichts letztlich nicht an. Demnach wäre die Unabhängigkeit eines Richters erst dann verletzt, wenn ihm ein deutlich höheres Pensum abverlangt werden würde, es als beispielsweise Kollegen lieferten.

Mehr zum Thema: BGH befasst sich mit Streit um Arbeitstempo eines Richters am Oberlandesgericht Karlsruhe

Solche Vergleiche hatte seine damalige Gerichtspräsidentin aufstellen lassen. Demnach habe er 2011 weniger Verfahren erledigt als ein Halbtagsrichter. Von 2008 bis 2010 waren es etwa ein Drittel weniger als bei seinen Kollegen. Schulte-Kellinghaus erklärt das damit, dass er sich gründlich mit allen Akten eines Falles beschäftigt.

„Wenn mir etwas auffällt, muss ich dem nachgehen. Sonst begehe ich Rechtsbeugung“, hatte er gegenüber den BNN erklärt. „Ich weiß, wie ich andere Zahlen bekomme, ich kann es aber nicht. Das würde meiner Überzeugung widersprechen.“

Vorwürfe gegen den Senat am BGH

Viele Richter würden Akten nicht zulassen oder zu Prozessbeginn Vergleiche vorschlagen, Fälle an andere Instanzen verweisen. „Es ist die Suche nach dem dünnsten Brett.“

Schulte-Kellinghaus ist mittlerweile an der Außenstelle des OLG Karlsruhe in Freiburg tätig und klagt dort über Mobbing. Auch damit gehe er mittlerweile offener um, erklärte er am Dienstag. „Ich stelle das Selbstverständnis der meisten Richter in Frage – das kann ich nicht ändern.“ Von Kollegen gebe es nur vereinzelt Unterstützung. Er hätte nicht gedacht, dass sich so viele Richter gegen ihn stellen. „Ich wäre nie Richter geworden.“

Doch am Dienstag holte Schulte-Kellinghaus eher zum Angriff aus, als aufzugeben. Er warf dem BGH vor, das Verfahren verzögert zu haben. Und er stellte das „berufliche Selbverständnis auch bei den Mitgliedern dieses Senats“ in Frage.

Es wird eine Frage der Zeit

Ob sein Fall noch beim Bundesverfassungsgericht landet, wird auch eine Frage der Zeit sein. Noch zwei Jahre hat der 65-Jährige als Richter vor sich.

Zunächst benötigt er das schriftliche Urteil des BGH, dann muss er formal eine Anhörungsrüge einreichen. Damit sind alle Rechtsmittel ausgeschöpft, der Weg für die Verfassungsbeschwerde wäre frei. Doch bis dahin wird noch Zeit vergehen.

Schulte-Kellinghaus sieht Chancen bei 50:50

„Ich halte das rechtliche Problem nach wie vor für außerordentlich einfach“, betonte Schulte-Kellinghaus. Die Chancen, dass es zeitlich reicht, schätzt er auf Fünfzig zu Fünfzig. „Wenn ich Erfolg habe, wird sich nicht viel ändern.“

Ist seine Ermahnung aber rechtens gewesen, befürchtet er eine Signalwirkung und künftige Eingriffe in die Unabhängigkeit von Richtern. Eines steht für ihn fest: „Ich will mein berufliches Selbstverständnis bis zum Ende durchhalten.“