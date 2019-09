Anzeige

Ein blinder Mann ist am Freitag in Freiburg auf offener Straße Opfer einer Erpressung geworden. Die beiden mutmaßlichen Täter erbeuteten von dem Mann Geld in dreistelliger Höhe.

Nach Angaben der Polizei von Dienstag war der Mann am vergangenen Freitag mit seinem Blindenhund unterwegs, als er auf die beiden Tatverdächtigen stieß. Einer der beiden setzte den Mann unter Druck, bis er ihnen seine Geldbörse überließ. Der andere Tatverdächtige lenkte den Blindenhund derweil mit Futter ab.

dpa/lsw