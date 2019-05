ESC macht Lou immer noch „happy“

Anzeige

Wenn das Pop-Duo „S!sters“ in gut einer Woche auf der großen ESC-Bühne in Tel Aviv steht, wird die Kirrlacher Sängerin Lou wie wild in die Tasten kloppen.

„In unserer WhatsApp-Gruppe geht’s beim Eurovision Song Contest natürlich rund“, verrät Lou, die vor 16 Jahren mit dem Song „Let’s Get Happy“ selbst für Deutschland beim „Grand Prix“ gestartet war.

„Es ist wie ein Virus“

Bis heute fiebere sie jedes Jahr aufs Neue mit, sagt Lou gegenüber den Badischen Neuesten Nachrichten. In der Chat-Gruppe seien neben ihrer Familie auch Nicole, Ireen Sheer und Corinna May. Einmal ESC, immer ESC. „Es ist wie ein Virus“, so Lou. Beim diesjährigen ESC-Finale rechnet sie dem israelischen Teilnehmer Kobi Marimi gute Chancen aus. Aber auch die „S!sters“ hätten einen guten Song.

Mehr in den BNN am 10. Mai 2019