Euro-Jackpot: Zweimal drei Millionen Euro für den Südwesten

Anzeige

Der Eurojackpot ist geknackt – und einige Spieler in Baden-Württemberg können sich zumindest über jeweils rund drei Millionen Euro freuen. Im zweiten Gewinnrang wurde in Helsinki achtmal diese Summe ausgeschüttet – und zweimal geht sie ins Ländle, wie Westlotto am Freitagabend mitteilte.

Ob Tippgemeinschaften oder Einzelgewinner diese Summe bekommen, war noch unbekannt.

Der Euro-Jackpot war mit 90 Millionen Euro maximal gefüllt. Er geht nach Angaben von Westlotto nach Bayern, Hessen und Ungarn.

Auch interessant: Trotz Sechser im Lotto: Statt 24.000 Euro nichts gewonnen

Die Gewinnzahlen lauteten 3, 12, 24, 37, 38 und die beiden Eurozahlen 3 und 7, wie Westlotto nach der Ziehung der Zahlen im finnischen Helsinki berichtete. Zuletzt war der Jackpot am 20. September ausgeschüttet worden und dann acht Ziehungen in Folge unangetastet geblieben.

Elf neue Multi-Millionäre

Da die Gewinnklasse 1 – der Jackpot – auf 90 Millionen Euro begrenzt ist, war es zu einem Überlauf auf die Gewinnklasse 2 gekommen, die diesmal daher besonders hoch ausfiel. Somit sind am Freitag insgesamt elf Spielteilnehmer aus fünf Nationen neue Multi-Millionäre geworden.

Spieler und Tippgemeinschaften aus 18 europäischen Ländern beteiligen sich am Eurojackpot. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 95 Millionen.

dpa/lsw