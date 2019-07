Ex-VfB-Torwart Zieler sieht Stuttgart als absoluten Top-Favoriten

Anzeige

Torwart Ron-Robert Zieler von Hannover 96 hält seinen früheren Verein und ersten Saisongegner VfB Stuttgart für das stärkste Team der 2. Fußball-Bundesliga. «Meiner Meinung nach ist der VfB der absolute Favorit auf den Aufstieg. Er hat den mit Abstand höchsten Etat und einen unheimlich hohen Anspruch an sich selbst», sagte der Weltmeister von 2014 am Dienstag in Hannover.

Nach dem Bundesliga-Abstieg beider Clubs wechselte der 30 Jahre alte Zieler in diesem Sommer von Stuttgart nach Hannover. Am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) treffen der VfB und 96 am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison gleich in Stuttgart aufeinander. Hannover ist außerdem der Gegner des Karlsruher SC in der ersten Runde des DFB-Pokals am 12. August (18.30 Uhr).

Tim Walter überzeugt neue VfB-Spieler

In Stuttgart ist Mittelfeldspieler Atakan Karazor vom VfB Stuttgart von der mutigen Spielweise des neuen Trainers Tim Walter überzeugt. «Mich fasziniert vor allem die Einzigartigkeit der Spielphilosophie. Diesen Fußball siehst du so praktisch nirgends», sagte der 22-Jährige im Interview mit «Spox» und «Goal» (Dienstag), räumte aber ein: «Es ist sicher sehr komplex und am Anfang auch verwirrend, wenn man es noch nicht kennt».

Karazor ist bereits seit längerem mit Walters Philosophie vertraut. Beide haben in der vergangenen Saison noch bei Holstein Kiel gearbeitet. Vor dem Saisonauftakt des Zweitliga-Aufstiegsfavoriten am Freitag gegen Hannover 96 lobte Karazor auch Walters Arbeitsweise als mitziehend: «Er ist so unglaublich von seinem Weg überzeugt, dass er dich damit total ansteckt. Dass du sagst: «Boah, da bin ich dabei.» Er packt dich», sagte der VfB-Profi

dpa/lsw