Experten des Alternativen Wolf- und Bärenparks informieren über Probleme der Wildtierrettung

Bernd Nonnenmacher, Geschäftsführer des Alternativen Wolf- und Bärenparks im Schwarzwald, ist mit weiteren Tierschützern zur Europäischen Kommission nach Brüssel gefahren. Dort hat man ein white paper präsentiert, das die großen Probleme der Wildtierrettung auch mit Blick auf Gesetzgebung und Bürokratie beschreibt.

Es ist wohl die erste konzertierte Aktion, um die Europäische Kommission umfassend über Probleme der Wildtierrettung zu informieren – mit deutscher Beteiligung aus dem Schwarzwald: Das entsprechende white paper präsentierten Mitte November in Brüssel die Organisation EARS, die „Eurogroup for animals“ als Repräsentant von Tierschutzorganisationen aus fast allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und die AAP, eine niederländische Stiftung für gerettete Affen.

EARS ist die Abkürzung von „European Alliance for Rescue Centres and Sanctuaries“, ein Zusammenschluss von derzeit 17 Organisationen aus zwölf europäischen Ländern – darunter zwei aus Deutschland. Neben dem Bärenwald Müritz ist das die Stiftung für Bären, deren Geschäftsführer Bernd Nonnenmacher mit in Brüssel war.

Illegaler Handel und Beschlagnahmungen

Das Themenspektrum des white paper reicht von illegalem Handel über Wildtierverbote in Zirkussen, Fragen von Besitzrechten und Beschlagnahmungen, Transport sowie Suche nach Auffangstationen und Finanzierung bis zu Hindernissen, die die Arbeit der Tierschutzorganisationen stark einschränken. Und da sind es auch die sehr unterschiedlich gehandhabten Gesetze, die in Europa effektive Arbeit für den Wildtierschutz erschweren.

Verwirrung und Bürokratie

Ein Beispiel nennt der EARS-Executive Director Dave Eastham mit Blick auf CITES, das in Washington getroffene Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen: CITES und einige andere Vorschriften würden in den EU-Mitgliedstaaten häufig unterschiedlich ausgelegt und umgesetzt, so Eastham.

Infolgedessen seien Rettungszentren häufig mit mehr Verwirrung und Bürokratie konfrontiert, als dies erforderlich wäre. Und die Verbringung von Tieren vom Ort der Beschlagnahme zu einem Rettungszentrum werde häufig verzögert.

Dies erschwere die Arbeit von bereits überlasteten Wildrettungszentren zusätzlich. „Wir glauben, dass nationale Aktionspläne umgesetzt werden sollten, die einen gemeinsamen Ansatz gewährleisten, aber auch die spezifischen sozialen, rechtlichen und kulturellen Unterschiede berücksichtigen, die in jedem Land bestehen“, betont Dave Eastham.

An ganz praktischen Beispielen macht die Probleme Bernd Nonnenmacher fest: Tierschutz werde rechtlich in allen europäischen Ländern nach der Zoogesetzgebung gewertet, so Nonnenmacher. Und wenn es bei Transporten heißt, dass die Tiere alle zwei Stunden entladen und getränkt werden müssen, kann man das bei Schafen, Schweinen oder anderen Tieren machen.

„Mit Bären geht das natürlich nicht“. Ein zweites Beispiel: In Polen hat man in einem großen Anhänger zwölf völlig dehydrierte Tiger gefunden. Für sie gab es in Polen keinen Platz – EARS konnte die Tiere in Spanien unterbringen. „Und wieder steht man vor einem riesigen rechtlichen Problem, was den Transport betrifft – und die umfassenden Behörden und Bürokratieanforderungen kommen noch hinzu“.

Auf der anderen Seite bekomme man aber auch immer wieder Anfragen von Behörden, die selbst Tiere beschlagnahmt haben. „Sie glauben nicht, was in Privathaushalten so alles gehalten wird; das reicht von kleinen Äffchen über Tiger und Krokodile bis zu Bären“.

Und was kann noch passieren, wenn die Stiftung Bären Tiere aus quälerischer Haltung – wie die Selfie-Bären – aufnehmen will? Braunbären gelten laut CITES als streng geschützt, erklärt Nonnenmacher. Deshalb gelte vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) eigentlich die Vorgabe, dass man Braunbären aus Ländern außerhalb der EU wie aus Albanien nur zu Zuchtzwecken nach Deutschland importieren darf.

„Aber genau das widerspricht ja der Zielsetzung unserer Auffangstationen“. Bislang habe man sich damit beholfen, dass pädagogische Gründe als Importzweck genannt wurden, denn dann sei der Transport erlaubt.

Nonnenmacher weiß zahlreiche Beispiele, wie die Arbeit wegen unpassender Gesetze massiv erschwert wird. Genau deshalb sei man in Brüssel gewesen, denn von dort erhoffe man sich rechtliche Lösungen, wie europaweit zusammengearbeitet werden kann. Und er ist mit Blick auf die Reaktionen positiv gestimmt: „Am Ende der Tagung machte die Kommission deutlich, dass ihr dieser gesamte Problemkomplex so nicht bewusst war“.