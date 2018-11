Fast 10 Millionen Fahrräder in Baden-Württemberg

Anzeige

Die Baden-Württemberger besitzen fast zehn Millionen Fahrräder. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes zählen dazu auch die Pedelecs der 5,2 Millionen Haushalte im Land – also Räder mit Tretunterstützung. Wie die Statistiker am Montag mitteilten, hat sich damit der Bestand an Rädern je 100 Haushalte seit 2003 leicht von 189 auf 192 Fahrräder erhöht. Zum Vergleich: Die Zahl der Autos im Südwesten beträgt demnach rund 6,5 Millionen.

3,5 Räder Pro Haushalt

Insgesamt leben im Südwesten elf Millionen Menschen. Spitzenreiter bei den Fahrrädern sind nach Angaben der Statistiker Haushalte, in denen Paare mit Kindern unter 18 Jahren leben. Sie haben durchschnittlich 3,5 Räder. Bei Alleinlebenden haben Männer demnach eher ein Rad als Frauen. So kommen auf 100 alleinlebende Männer 103 Fahrräder. 100 alleinlebende Frauen besitzen indes durchschnittlich 86 Räder.