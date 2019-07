Immer wieder Vandalismus an Rebberghütte in Baden-Baden

Anzeige

Die Rebberghütte in Baden-Baden-Neuweier ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern immer wieder auch Gegenstand von Vandalismus. Im Gespräch klagen Vertreter des Heimatvereins Rebläuse über verkohlte Bänke, Flaschenwürfe und die Wirkung beinahe übermenschlicher Kräfte.

von Michael Bühler

„Was soll man machen, wenn es immer wieder an einem der schönsten Aussichtsplätze der Region vorkommt?“, fragte Baden-Badens Pressesprecher Roland Seiter beim Gespräch über den wiederkehrenden Vandalismus in und um die idyllisch gelegene Rebberghütte in Neuweier in die Runde.

Schwere Bänke fliegen durch die Gegend

Die Vertreter des Heimatvereins Rebläuse haben so manche Anekdote auf Lager, wenn sie die Bescherung der Hüttenbesucher nach einer „ausgelassenen Fete“ beschreiben: „Wenn die Garnituren rausgeräumt und nicht mehr zurückgestellt werden können wir freilich damit leben. Aber wenn die schweren Bänke und Tische dann in die Reben hinunter geworfen werden, hört der Spaß auf“, nennt Werner Blödt von den Rebläusen eine Facette der mutwilligen Zerstörung.

Mit den ersten warmen Tagen schnellen die nachträglichen Aufräumarbeiten um den neuralgischen Punkt Rebberghütte sprunghaft nach oben. „Es dauert schon eine Weile, bis so eine Bank Feuer fängt. Die drei Zentimeter tiefen Brandspuren zeigen, dass dies bewusst in Kauf genommen wurde. So ein Schaden sieht nicht nur blöd aus, sondern man kann sich daran richtig schmutzig machen. Es bleibt nur noch eins übrig: Die Bohle muss ummontiert werden. Ein großer Aufwand für so einen Unsinn“, sagt Reblaus-Mitstreiter Joachim Merkel.

Arbeitseinsätze häufen sich

Auch Reblaus-Chef Berthold Moser beklagt: „Es ist einfach nicht mehr lustig, wenn man an jedem schönen Wochenende am Samstag an diesem schönen Fleckchen Erde für die anderen hier erst mal die Sauerei wegräumen darf. Und auch unter der Woche fliegen hier schon mal die Flaschen.“ Die Arbeitseinsätze der Rebläuse häufen sich bereits bedenklich, rund 100 Stunden kommen mittlerweile übers Jahr zusammen, um die Hinterlassenschaften wegzuräumen.

In der Folge reihen sich die unangenehmen Geschichten munter aneinander. Da fliegen also nicht nur Flaschen in die Reben, die später beim Maschineneinsatz die Winzer ernsthaft verletzen können, es werden auch reihenweise massive Rebpfähle abgetreten, wobei auch die entsprechenden Rebstöcke arg in Mitleidenschaft gezogen werden.

Durch Zufall ein Feuer bemerkt

„Hier geht es oft richtig zur Sache. Das kann man am nächsten Tag unschwer an den vielen Scherben sehen, die hier in allen Farben am Boden verstreut rumliegen. Und neulich musste ich sogar ein Feuer löschen, als ich durch Zufall vorbeifuhr und bemerkte, wie die Reste eines Einmal-Grills in einem Haufen von Abfällen anfing ein ordentliches Feuer in Gang zu bringen“, ergänzt Bernhard Moser eine weitere traurige Anekdote.

Dabei sei das Grillen an der Rebberghütte generell verboten. Dass mitunter beinahe übermenschliche Kräfte walten, bezeugt ein großer Steinblock aus Granit: „Der liegt hier am Eingang des Platzes. Und damit die Besucher mit ihrem Fahrzeug direkt an die Hütte fahren können, wuchteten sie sogar diesen wirklich schweren Stein aus dem Weg“, stellt Joachim Merkel fest.

Im Zweifelsfall die Polizei rufen

Was die Besucher bewegt, sich an dem idyllischen Ort derartig aufzuführen, wirft unter den Mitgliedern der Rebläuse, Ortsvorsateher Ulrich Hildner, Walter Kautz, Leiter des Polizeireviers Bühl, und Peter-Johannes Scholz, Leiter des polizeilichen Bezirksdiensts, einige Fragen auf. Der Rat der Polizei lautet: „Wir können nur auf das reagieren, was wir wissen. Wenn es hier also über Gebühr laut wird, zu vorgerückter Stunde Flaschen zerschlagen werden, dann sollte die Polizei gerufen werden“, empfiehlt Kautz.

Der Bühler Revierleiter nennt für diese Fall zwei Nummern: (0 72 23) 99 09 70 oder eben die allseits bekannte 110. „Scheuen Sie sich nicht, uns zu verständigen. Wir legen viel Wert auf den direkten Dialog.“ Keine gute Idee sei, so betont sein Kollege Peter-Johannes Scholz, „hier selbst eine Patrouille zu machen. Das könnte gefährlich werden“, gibt er zu bedenken.

Eingreifen, bevor die Situation außer Kontrolle gerät

Wichtig sei auch eine Benachrichtigung, bevor die Situation an der Rebberghütte außer Kontrolle gerate. „Was spricht dagegen, dass die Kollegen hier vorbeischauen und sich von einem Mitglied der Gruppe die Adresse als Ansprechpartner geben lassen? In der Regel sind bei dieser Vorgehensweise die Plätze an nächsten Tag wieder sauber vorzufinden.“