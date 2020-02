Fast vergessenes Kapitel des Widerstandes: Badener im Kampf gegen Wehrmacht und SS

Anzeige

In den Darstellungen des Widerstandes gegen die Nazi-Herrschaft in Deutschland spielen sie praktisch keine Rolle: Deutsche Staatsangehörige, die auf Seiten der Alliierten gegen Wehrmacht und SS kämpften. Die in Karlsruhe lebenden Eheleute Brigitte und Gerhard Brändle erforschen seit Jahren die Schicksale badischer Résistance-Kämpfer – und beklagen, das Thema stoße auf deutscher Seite auf Desinteresse.

Obschon doch eigentlich die Biographien deutscher Staatsbürger im Mittelpunkt stehen, sei das Thema in Frankreich deutlich bekannter als in Deutschland, eröffnet Gerhard Brändle den Abend. Er und seine Frau stellen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gespräche am Tor“ Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit vor. Rund zwanzig Menschen sind ins Regionalzentrum der Fernuni Hagen gekommen, um zuzuhören.

Und um zuzusehen: Ein Projektor wirft eine Präsentation an die Wand hinter den Brändles, darin tauchen immer wieder schwarz-weiße Porträtfotos auf. Es sind die Bilder von Menschen, die in Baden geboren wurden – und die auf Seiten des französischen Widerstandes gegen das Dritte Reich gekämpft haben.

Juden, Kommunisten und Sozialdemokraten

Ihre Namen seien hierzulande – auch in der Region – praktisch vergessen, weil sie sich nicht so recht in die populären Darstellungen des Widerstandes einfügen, sagt Brändle. Deren Fokus liege vor allem auf militärische Protagonisten wie dem Hitler-Attentäter Stauffenberg und auf bürgerliche Kreise, wie sie etwa die Geschwistern Scholl repräsentieren.

Es geht auch darum, sich zu erinnern, dass es in Frankreich und anderswo einen jüdischen Widerstand gab, wehrhaft mit Gewehr und Granaten.

Die Badener Résistance-Kämpfer indes waren Juden, Kommunisten und Sozialdemokraten. Und somit Mitglieder von Gruppen, für deren Opposition zum Dritten Reich die deutsche Geschichtsschreibung nur eine Nebenrolle – oder gar die des passiven, schicksalsergebenen Opfers vorsieht: „Es geht auch darum, sich zu erinnern, dass es in Frankreich und anderswo einen jüdischen Widerstand gab, wehrhaft mit Gewehr und Granaten“, sagt Brändle irgendwann zum Ende des Vortrages.

Zu dem Zeitpunkt hat das Ehepaar bereits zahlreiche Personen vorgestellt, die aus dem französischen Untergrund heraus gegen die Nazis gearbeitet haben. Viele von ihnen waren bereits in den 1930er-Jahren aus Deutschland nach Frankreich ins Exil gegangen.

Mit der Sicherheit war es plötzlich vorbei

Mit der Sicherheit dort war es spätestens 1940 vorbei: Die Wehrmacht fiel in Frankreich ein, besetzte das Elsaß, Lothringen und die nördlichen Provinzen. Im Süden kollaborierte das Vichy-Regime mit den Deutschen – und lieferte etwa Juden und andere verfolgte Gruppen an das Deutsche Reich aus.

Etwa 70 Exilanten mit badischem Hintergrund haben die Brändles bis heute identifizieren und ihre Lebenswege teils rekonstruieren können. Vor allem deswegen, weil in Frankreich neben den biografischen Angaben oft auch detaillierte Informationen überliefert sind, wie die einzelnen Personen in der Résistance gewirkt haben.

Da ist etwa die Geschichte von Henriette Dreyfuss, einer Karlsruher Jüdin, die im südfranzösischen Exil ab 1942 von den Verfolgungen durch die Vichy-Polizei und damit auch von der Deportation in ein deutsches Konzentrationslager bedroht war. „Von heute an gehörst du zu denen, die sich wehren“, beschrieb sie zu Lebzeiten ihren Entschluss, der Résistance beizutreten. Sie nimmt einen französischen Namen an und beteiligt sich an subversiven Aktionen, verteilt etwa Flugblätter im Umfeld deutscher Kasernen.

Vor den Augen des Bruders erschossen

Andere gingen deutlich weiter: Etwa die ebenfalls aus Karlsruhe stammenden Brüder Ferdinand und Leopold Kahn. Sie schlossen sich 1943 einer kommunistisch orientierten Partisanen-Einheit an – und damit dem bewaffneten Kampf gegen die deutschen Truppen. Leopold stirbt 1944 in einem Gefecht bei Limoges vor den Augen seines Bruders. Sein Name steht heute in dem Ort auf einem Denkmal für Résistance-Kämpfer.

In aufwendiger Recherche haben Brigitte und Gerhad Brändle zudem ganze Netzwerke entlarvt, auf die sich die Widerstandskämpfer stützen konnten. Oft waren religiöse Organisationen Ausgangspunkte des Widerstandes. Sie schleusten Verfolgte in neutrale Länder, stellten den Untergrundkämpfern ihre Infrastruktur zur Verfügung oder kümmerten sich um die Beschaffung neuer Identitäten.

Unter dem Eindruck immer schärferer Verfolgung durch die französische Polizei sowie Wehrmacht und SS entwickelte sich ein tödliches Katz- und Mausspiel: Die in Pforzheim geborene Jüdin Edith Rosenblüth etwa kommt 1940 zunächst ins südfranzösische Konzentrationslager Gurs, aus dem ihr mit Hilfe der Résistance die Flucht gelingt.

Ein tödliches Katz- und Mausspiel

Sie wird erneut verhaftet, erneut flieht sie – diesmal nach Wien, wo sie im Untergrund tätig wird. Es folgt eine weitere Verhaftung und die Deportation ins KZ Ravensbrück, wo ihr zwei Ärztinnen eine neue Identität verschaffen. Am Ende überlebt Rosenblüth – ein Glück, das Vielen nicht beschieden ist.

„Wir sind der Meinung, diese Leute müssen dargestellt und gewürdigt werden“, schließen die Brändles ihren Vortrag. Daran geknüpft ist auch der Wunsch, die bisherigen Forschungsergebnisse in angemessener Form publizieren zu können, um die badischen Résistance-Kämpfer posthum einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Bislang freilich fehle es an einem interessierten Partner, der ein solches Projekt mittragen könne.

Einige Lebenswege der badischen Résistance-Kämpfer sind im deutschsprachigen Internet publiziert – etwa in „Blick in die Geschichte“ auf der Homepage der Stadt Karlsruhe sowie auf der Internetpräsenz der Stadt Pforzheim.