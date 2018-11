Ferrari überschlägt sich und landet auf dem Dach

Anzeige

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Sonntag in Bad Wildbad ereignet: Ein Ferrari kam am Ortsausgang von Nonnenmiß auf der L351 in Richtung Nordosten nach links von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen die Böschung und überschlug sich. Das teilte der Kreisfeuerwehrverband Calw mit.

Der Sportwagen blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt und von Kräften des Deutschen Roten Kreuzes und der Helfer vor Ort (HvO), Abteilung Oberes Enztal, medizinisch versorgt und in eine Klinik transportiert. Nach ersten Ermittlungen des Polizeipostens Bad Wildbad war ein technischer Defekt an einem Reifen die Ursache des Unfalls.

Die Feuerwehr sicherte laut Mitteilung die Einsatzstelle ab. Von der Polizei wurde ein Abschleppwagen zur Bergung des schwer beschädigten Ferraris angefordert.

Verkehrsteilnehmer wollen Einsatzstelle umfahren

Einige Verkehrsteilnehmer wollten nach Angaben des Verbandes über eine Wiese und ein Privatgrundstück an der Einsatzstelle vorbeifahren. Die anwesenden Polizisten seien jedoch eingeschritten und hätten die Fahrer nach einer Belehrung auf die Straße zurückgeschickt.

Nach der Bergung des Ferraris wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehren gereinigt. Die Vollsperrung wurde nach eineinhalb Stunden wieder aufgehoben.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Bad Wildbad und Enzklösterle mit insgesamt 22 Kräften. Ebenso waren das Deutsche Rote Kreuz mit drei Fahrzeugen samt Notarzt sowie die HvO mit einem Fahrzeug vor Ort. Der Polizeiposten Bad Wildbad, der die Unfallaufnahme durchführte, war mit zwei Beamten im Einsatz.