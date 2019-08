Feuer in Asylbewerber-Unterkunft in Marbach

Anzeige

In einer Container-Unterkunft für Asylbewerber in Marbach (Landkreis Ludwigsburg) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. «Die Löscharbeiten sind im vollen Gange», sagte ein Polizeisprecher.

Nach ersten Erkenntnissen konnten alle Bewohner die Unterkunft verlassen. Insgesamt sollen 60 Personen in dem Gebäude gewesen sein – alle wurden evakuiert. Zwei sollen leichte Verletzungen erlitten haben. Unklar war auch, wie es zu dem Feuer kam. 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort.

dpa/lsw