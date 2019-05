Feuer in Einfamilienhaus nach Grillabend

Anzeige

Hüfingen (dpa/lsw) – Ein brennendes Einfamilienhaus und rund 100 000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Grillabends in Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Die Bewohner hatten am Vorabend eine Grillfeuer-Schale neben ihrem Haus abgestellt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer wurde demnach vermutlich am Montagvormittag durch einen Windstoß in die nicht vollständig erloschene Asche entfacht, woraufhin Funken auf einen angrenzenden Holzstapel und auf das Haus übergriffen. Bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte, hatten sich die Flammen bereits über das gesamte Haus ausgebreitet. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.